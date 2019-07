Aladdin, Will Smith: "Il più grande incasso della mia carriera", un video per ringraziarci in tutte le lingue

News Cinema

L'attore ha appena realizzato che il remake Disney ha superato Independence Day.

Il remake di Aladdin ha toccato quota 874 milioni di dollari incassati nel mondo intero: Will Smith, nel film interprete del Genio, ha un motivo in più per festeggiare. Con quella cifra il lungometraggio diventa il più alto incasso della sua carriera, superando il suo precedente record di Independence Day. Anche se Will qui non sta calcolando affatto l'inflazione, visto che il film di Emmerich era del 1996, è comunque una comprensibile occasione per festeggiare... e Smith lo fa a modo suo, con un video che ha girato lui stesso col suo smartphone, sul balcone. Ha deciso di ringraziare il pubblico in tutte le lingue, compreso l'italiano con un "Grazie mille!" abbastanza pulito (in Italia il film viaggia sui 14 milioni di euro).

Ecco il testo che accompagna il video su Instagram, ancora più sotto potete guardare il saluto.

"Sono umilmente onorato di fare questo post. Oggi Aladdin ha appena superato Independence Day come il più alto incasso della mia intera carriera. Quando sei nell'ambiente da così tanto tempo come me, vedere che il film più grosso arriva in questo momento della mia carriera... volevo solo dirvi grazie."

