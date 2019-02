Aladdin, un trailer nuovo per il remake Disney dal vero

Dopo la pubblicazione qualche tempo fa di un teaser, ecco arrivare un secondo trailer (uno "Special Look" per la precisione) dell'Aladdin di Guy Ritchie, remake dal vero del musical animato, classico del Rinascimento Disney anni Novanta, all'epoca firmato da John Musker & Ron Clements. Il piatto forte divistico di questo rifacimento è il coinvolgimento di Will Smith nei panni del Genio della lampada, al quale diedero vita oltre 25 anni fa Robin Williams per la voce e il geniale animatore Eric Goldberg nei disegni. Tempo fa c'era il timore in rete che il Genio non fosse così blu: supponiamo che tutti i fan preoccupati del dettaglio possano sentirsi sollevati (per ora SOLO dal colore del Genio, per quanto riguarda il senso generale dell'operazione... è un altro paio di maniche). La colonna sonora comprende naturalmente musiche e canzoni originali di Alan Menken, Howard Ashman e Tim Rice.

I due giovani protagonisti in amore sono interpretati da Mena Massoud e Naomi Scott.