Aladdin primo al boxoffice italiano del weekend, Il traditore è secondo

Il remake di Aladdin è primo al boxoffice italiano del weekend: al suo esordio (cinque giorni), il film di Guy Ritchie trionfa con 6.390.000 euro, con media per sala di 6.210 per 908 copie in circolazione. Un risultato eccellente, che letteralmente raddoppia la partenza di Dumbo, fermo ai 3.336.000 nel suo primo fine settimana. Di sicuro i ripetuti weekend autunnali stanno facendo registrare cifre assai rare in questo periodo nel nostro paese, ma tornare all'infanzia rimane una tentazione alla quale è difficile rinunciare.

Secondo posto per Il traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta: il responso del pubblico riflette l'accoglienza a Cannes, con un esordio da 1.445.000 euro, con media di 3.800 per 381 copie distribuite. Notevole piazzamento, in proporzione parte meglio anche di Aladdin.

Stabile in terza posizione l'autobiografico Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas suo alter ego: in questo weekend ha portato a casa altri 711.000 euro, per un totale di 2.133.000.