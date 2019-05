Aladdin, Mena Massoud emozionatissimo ha dimenticato di presentarsi a Will Smith

Immaginate di essere un giovane attore emergente e di recitare con Will Smith in Aladdin: è successo a Mena Massoud, che è precipitato in uno stato di "lingua felpata e salivazione azzerata" di fantozziana memoria. Durante le prove, è arrivato il momento di presentarsi alla megastar di Hollywood, e Massoud, attivo da nemmeno dieci anni e visto di recente nella serie tv Jack Ryan, ha avuto serie difficoltà a comportarsi con equilibrio. Lo ha raccontato a Cinemablend durante le interviste di presentazione del remake Disney:

"Sono entrato in modalità geek. La prima volta che l'ho incontrato è stato durante le prove prima di girare. Ero così nervoso che ho dimenticato di dire il mio nome quando sono andato da lui a presentarmi. Cioè in realtà non mi sono presentato. Ho dovuto tornare indietro e rifare tutto daccapo, è stato un po' bizzarro. Ma era un sogno diventato realtà! Io e i miei amici ci riunivamo quand'eravamo piccoli e mettevamo su un film con Will Smith. E' una cosa pazzesca."