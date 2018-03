Aladdin: il duo di La La Land Pasek & Paul scriverà un paio di brani del film in live action

Una delle ragioni per cui vale la pena di andare a vedere il remake con attori in carne ed ossa di Aladdin - a parte la regia di Guy Ritchie e Will Smith che fa il genio della lampada - è la colonna sonora, che si arricchirà di nuove canzoni. A firmarne un paio saranno infatti dei signori piuttosto conosciuti, che hanno scritto brani illustri di film ancora più illustri. Parliamo di Benj Pasek e Justin Paul, che lo scorso anno hanno vinto il Golden Globe e l'Oscar per la migliore canzone originale grazie all'indimenticabile "City of Stars" di La La Land e che sono stati candidati alla statuetta dorata anche quest’anno per "This is me", una delle canzoni di punta del musical The Greatest Showman.

Stando a un'intervista rilasciata a Variety, Pasek & Paul scriveranno due brani del nuovo Aladdin e collaboreranno con un artista che a ragione considerano il loro eroe: Alan Menken. Ora, anche chi non frequenta l'universo disneyano conosce questo artista e probabilmente sa che è a lui che si debbono le colonne sonore del recente Rapunzel, de La sirenetta, La bella e la bestia, Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame, Hercules e dello stesso Aladdin. Il compositore, che si è guadagnato diversi Oscar, Golden Globe ed Emmy Award, si muoverà dunque in un territorio conosciuto e, senza nulla togliere a Pasek e Paul, è la notizia del suo contributo che sta mandando in brodo di giuggiole quanti aspettano l'avventura in live action di Aladdin, Jasmine & Co. Il film, che vede protagonisti Mena Massoud e Naomi Scott, arriverà nelle sale americane il 24 marzo del 2019.