Aladdin è ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Il nuovo Aladdin continua la sua corsa al boxoffice italiano del weekend, tenendo a bada anche Godzilla II King of the Monsters, appena uscito ma incapace di insidiarlo in vetta (a differenza di quanto è accaduto negli Usa, dove c'è stato un ribaltamento).

Aladdin ha infatti incassato altri 2.804.000 euro, raggiungendo quindi il bottino italiano di 11.229.000: per una buona parte dell'Italia questo è stato il primo weekend estivo, quindi il risultato è interessante, con media per sala di 3.200 per 875 copie in circolazione. Il film Disney regge ancora egregiamente nel nostro paese.

Come si diceva, Godzilla II all'uscita si è accontentato di un secondo posto: 1.015.000 euro, con media per sala di 2.000 per 503 copie distribuite, alquanto deludente se la si paragona a quella dell'ancora solido Il traditore di Marco Bellocchio, in terza posizione. Il lungometraggio con Favino ha registrato 931.000 euro d'incasso, per un totale finora di 2.846.000, però è la media per sala a colpire, più alta di quella di Godzilla II: 2.265 per 411 copie. Un apprezzamento meritato.