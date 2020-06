Al Walt Disney World ci pensano gli Stormtrooper a tenere le distanze contro il Covid-19

News Cinema

Parchi a tema come Disney World in America non hanno ancora riaperto, ma si sta provando a testare qualche attività secondaria con ingressi e protocolli di sicurezza rispettati: se sgarri, per te ci sono gli Stormtrooper di Star Wars.

Come forse qualcuno di voi saprà, la Disney medita di riaprire intorno alla metà di luglio i suoi parchi a tema americani, parte non sottovalutabile della sua attività finanziaria: come prova generale, al Walt Disney World in Florida si possono per ora visitare i negozi del Disney Springs. L'emergenza Covid-19 tuttavia non è affatto rientrata, quindi ai visitatori contigentati è richiesto il massimo rispetto delle norme di sicurezza. Possono esserci anche gli Stormtrooper di Star Wars a far rispettare distanze, mascherine e quant'altro: nel video che mostriamo, alle porte del secondo storico parco della major inaugurato nel 1971, gli attori negli iconici soldati bianchi imperiali riprendono scherzosamente qualcuno, rimanendo nei personaggi.

Anche se a molti i parchi a tema Disney appaiono soltanto una valvola di marketing dell'azienda, tocchi come questi rispettano per lo meno le mire più alte e "filosofiche" di Walt Disney: chi entra dovrebbe essere trasportato in effetti in un altro mondo, ed è necessario che quello esterno non tracimi nell'esperienza. Se proprio deve farlo, l'illusione dev'essere garantita comunque: non si rimane nel personaggio per scherzare, ma per garantire il viaggio nel mondo alternativo. Nel video, i clienti sembrano apprezzare: ora si spera che non comincino a sgarrare per provocare l'agognata reazione dei loro beniamini! Quando i veri e propri theme park riapriranno, scopriremo idee simili anche per le attrazioni? Nei primi anni Quaranta, Topolino, Paperino, Pippo e altri personaggi furono protagonisti di cortometraggi di contenuto bellico: era impensabile mostrare calore verso il pubblico ignorando quello che stava accadendo. Facile immaginare che non accada nemmeno in questo caso.