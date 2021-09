Al via un Festival di Venezia 2021 che promette grandi emozioni, star e un cinema italiano in prima fila

News Cinema

Stasera si inaugura un'edizione della Mostra di Venezia sulla carta fra le più significative da molti anni a questa parte, all'insegna di un cinema italiano ambizioso, del ritorno dei grandi nomi e dell'amore invariato per il cinema rigorosamente visto in sala.

I Leoni sono tirati a lucido, e finalmente il cinema tornerà a partire da stasera a ruggire sul lungomare del Lido di Venezia, con un’edizione 2021 della Mostra che promette meraviglie. Da quando è stato annunciato il programma, un mese fa, la salivazione è azzerata per cinefili, appassionati e addetti ai lavori, pronti a rituffarsi nelle sale veneziane, green pass in resta, pur con il limite di capienza fissato ancora al 50%.

Grandi autori, il ritorno in pompa magna delle star e del glamour da tappeto rosso, ma anche un battaglione agguerrito come mai negli ultimi anni di cinema italiano. Sono ben cinque (su 21) i titoli nostrani che lotteranno per il leone d’oro, con una particolare attesa per lo spettacolare Freaks Out di Gabriele Mainetti, per l’affresco intimo e personale di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, e il debutto a Venezia per i D’Innocenzo bros, chiamati con America Latina alla prova della maturità.

Serena Rossi è già pronta per assolvere il suo gradito compito di cerimoniera della 78° edizione del Festival di Venezia. Lo farà presentando Roberto Benigni, che riceverà il Leone d’Oro alla carriera, davanti al Presidente Mattarella atteso in platea, e a Pedro Almodovar, che ritorna alla Mostra con Madres paralelas, dopo aver ricevuto lo scorso anno il Leone d’Oro alla carriera. Proprio al Lido venne lanciata la sua carriera internazionale nel 1983, con la presentazione de L’indiscreto fascino del peccato. Protagonista del film d'apertura Penelope Cruz, protagonista anche di un altro film in concorso, Competencia Oficial di Duprat e Cohn. Non è l’unica star chiamata agli straordinari, toccherà anche a Oscar Isaac, che vedremo in Dune di Villeneuve, ma anche ne Il collezionista di carte di Paul Schrader, in sala già dal 3 settembre, e nella versione HBO di Scene da un matrimonio, dal 20 settembre su Sky.

Sono tanti i titoli da non perdere, che segneranno questa edizione. Oltre ai già citati, ci sarà l’atteso ritorno di Jane Campion con The Power of the Dog, targato Netflix, a dodici anni di distanza dall’ultimo film, lo splendido Bright Star. Per non parlare di Pablo Larrain, con il nuovo racconto di una grande donna della storia del Novecento, dopo Jackie. Spencer, ritratto personale di Lady D, sta già facendo molto parlare per l’interpretazione di una delle pupille della Mostra, Kristen Stewart. Nonostante la Brexit uno spazio di rilievo l’avranno anche gli autori inglesi, con The Last Duel di Ridley Scott e Last Night in Soho di Edgar Wright.

Solo poche pillole di un Festival di Venezia che seguiremo al solito con grande attenzione, film per film, recensione per recensione.

