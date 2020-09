Al via oggi il concorso per il Premio Cat 2020: Contest di critica cinematografica

News Cinema

Il Premio Cat è nato nel 2017 come omaggio al giornalista e critico di cinema piacentino Giulio Cattivelli nel ventennale della sua scomparsa grazie al progetto di Piero Verani. Anche quest'anno, il nostro sito è media partner ufficiale.

Dopo il successo delle prime tre edizioni, e grazie alla fondamentale collaborazione con Fondazione di Piacenza e Vigevano e Libertà, l'associazione Cinemaniaci conferma il progetto e lancia il Premio Cat 2020 - di cui Comingsoon.it è ancora una volta media partner ufficiale - sempre con la formula del "doppio binario": un concorso nazionale di recensioni cinematografiche e un ciclo di workshop di cinema a Piacenza a cura di esperti del settore.

La duplice iniziativa del seminario e concorso di critica cinematografica costituisce un’occasione preziosa per promuovere l’educazione all’audiovisivo e l'elaborazione scritta nella forma breve che caratterizza la comunicazione contemporanea.

Premio CAT 2020: Le modalità di partecipazione

Il contest di recensioni è rivolto ai giovani tra i 16 e i 26 anni di età (che alla data del 15.11.2020 abbiano compiuto 16 anni e non abbiano compiuto 26 anni) e prevede premi in denaro e pubblicazioni.

Le categorie di concorso sono quattro:

- La recensione-tweet da massimo 280 caratteri (spazi inclusi)

- La recensione standard, con un minimo di 1000 e un massimo di 1400 caratteri (spazi inclusi)

- La recensione con un minimo di 2000 e un massimo di 4000 caratteri (spazi inclusi)

- Il saggio breve, con un minimo di 5000 e un massimo di 7000 caratteri (spazi inclusi).

Si potrà partecipare alle prime due sezioni scegliendo un film senza limiti di genere, nazionalità, ecc. distribuito in sala o in streaming nel periodo che va dall'1 gennaio 2020 al 15 novembre, giorno di chiusura del contest.

Le ultime due sezioni sono tematiche e si dovrà scegliere il titolo da un elenco di opere preselezionate presente sul sito web ufficiale del contest (www.cinemaniaci.org) e che appartengono principalmente a due categorie: serie tv ed ecocinema, ovvero il cinema che si occupa di ambiente.



Gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a una preliminare scrematura da parte di un gruppo di preselezione coordinato da Cinemaniaci Associazione Culturale. La giuria individuata dai soggetti promotori per l’edizione 2020 è formata da esperti di cinema e critica cinematografica e da rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura in generale. Presidente della giuria è Mauro Gervasini, giornalista e selezionatore per la Mostra del cinema di Venezia.

Il concorso è attivo dal 14 settembre al 15 novembre 2020. L’iscrizione è gratuita. Il bando del concorso e tutte gli altri dettagli su come partecipare al Premio Cat 2020 sono disponibile su www.cinemaniaci.org.