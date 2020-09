Al via le riprese di Les Olympiades di Jacques Audiard

News Cinema

Sono partite a Parigi le riprese del nuovo film di Jacques Audiard, Les Olympiades, scritto insieme a Céline Sciamma.

Dopo il suo apprezzato esordio in lingua inglese, I fratelli Sisters, vincitore del premio per la regia a Venezia 2018, e il lavoro come sceneggiatore e regista degli ultimi due episodi della quinta stagione della bella serie Le Bureau, Jacques Audiard torna in patria per girare, vicino Parigi, Les Olympiades, scritto insieme a Léa Mysius (Ava) e Céline Sciamma, il cui ultimo film, Ritratto della giovane in fiamme, le ha premesso di vincere il premio per la sceneggiatura a Cannes 2019.

Il nuovo film è basato su una collezione di racconti a fumetti, Killing and Dying, di Adrian Tomine, cartoonist molto noto per il suo lavoro sul New Yorker. Sulla trama si sa ben poco, se non che sviluppi intorno all’adolescenza di giovani protagoniste femminili. Sicuramente una direzione diversa rispetto ai protagonisti consueti dei film di Audiard, soprattutto uomini. Il regista francese ha vinto la palma d’oro per Deephan e diretto uno dei migliori film francesi di questi anni, Il profeta.