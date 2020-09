Al via le riprese di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino con Toni Servillo fra i protagonisti

News Cinema

Sono partite da alcuni giorni a Napoli le riprese dell'atteso film più personale della carriera di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, nel cast dovrebbe trovare spazio anche il suo attore feticcio Toni Servillo.

Novità per il nuovo film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio. Già sappiamo che si tratta del più personale dei suoi lavori, un racconto addirittura autobiografico, anche se siamo convinti che riserverà delle sorprese, come sempre quando si tratta del nostro autore premio oscar. Non sarà sconvolgente, ma Toni Servillo dovrebbe far parte dei protagonisti, mentre le riprese della produzione The Apartment per Netflix sono partite la settimana scorsa a Napoli, cuore emotivo e ritorno a casa per Sorrentino, per poi spostarsi a Stromboli, in Sicilia.

La presenza di Servillo è confermata da Variety, che cita una fonte molto accreditata, senza che ci sia per ora conferma ufficiale dalla produzione. Ancora nessuna notizia, inoltre, sul resto del cast e su chi interpreterà il regista da giovane in quella Napoli in cui non gira dai tempi de L’uomo in più, nel 2001. Il titolo È stata la mano di Dio rimanda all’idolo di Sorrentino, Diego Armando Maradona, anche se il film si annuncia personale e come tale il calciatore dovrebbe essere solo un riferimento per Sorrentino ragazzo.

Come dichiarato dal regista in un’intervista di alcuni fa a Variety, “Maradona mi ha involontariamente salvato la vita. Ho perso i miei genitori quando avevo 16 anni in un incidente domestico con una stufa in una casa di montagna, in cui di solito andavo con loro. Quel fine settimana non sono andato perché volevo vedere Maradona e il Napoli giocare con l’Empoli, il che mi ha salvato”.

L’uscita del film su Netflix è previsto per l’anno prossimo, senza ulteriori dettagli, con probabilmente una limitata presenza anche nelle sale.