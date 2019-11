Al via le riprese de Il venditore di donne, nuovo film di Fabio Resinaro

News Cinema

Dal romanzo di Giorgio Faletti "Appunti di un venditore di donne" ha nel cast Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco Montanari, Antonio Gerardi e Michele Placido.

Dopo il bizzarro e sperimentale DolceRoma, sono al via le riprese del nuovo film di Fabio Resinaro, che si sposta a Milano per Il venditore di donne, tratto da "Appunti di un venditore di donne", il romanzo del compianto attore e scrittore Giorgio Faletti, edito da La Nave di Teseo, uno dei libri più venduti in Italia nel 2010.

Nel cast del film, prodotto da Eliseo Cinema e Rai Cinema, ci sono Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Libero De Rienzo, Paolo Rossi, Francesco Montanari e Antonio Gerardi, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Questa la trama:

È il 1978. Nella Milano da bere dove Vallanzasca comanda la mala, Bravo (Squeglia), vive la sua vita tra locali di lusso, discoteche e bische in compagnia dell’amico Daytona (Rossi). Bravo si definisce un imprenditore. Il suo settore sono le donne. Sì, perché lui le vende. Ma la vita di un venditore di donne non è facile. Sarà sconvolta dall’arrivo di Carla (Dalmazio), che risveglierà in lui sensazioni sopite da tempo. Una sola notte fuori da una bisca cambierà tutto. Non si tratterà però dell’inizio di una nuova vita. Sarà l’inizio della fine.