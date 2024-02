News Cinema

Al via la tredicesima edizione del Moviemov Italian Film Fest, la manifestazione ideata da Goffredo Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale Playtown Roma che, dopo tre edizioni in streaming nelle sale virtuali delle Filippine e della Thailandia, torna a svolgersi in presenza a Bangkok dal 27 febbraio all’1 marzo.

Dal 2010 il festival itinerante, nato grazie al sostegno della Direzione Generale per il Cinema del Ministero della Cultura, il supporto dell’Ambasciata italiana a Bangkok, la Camera di Commercio Italo-tailandese e la collaborazione dell’Istituto per il Commercio Estero, porta con successo il cinema italiano nel Sud-est asiatico.

A Bangkok, Manila e Hanoi sono stati presentati oltre 200 film con oltre 150 ospiti, tra i quali Agostino Ferrente, Carolina Crescentini, Pippo Del Bono, Maria Sole Tognazzi, Elda Ferri, i fratelli Taviani, Marco Risi, Claudio Cupellini, Giuseppe Tornatore, Isabella Ragonese, Silvia d’Amico, Paolo Calabresi, Francesca Mazzoleni, Antonia Truppo.



Ad inaugurare la manifestazione quest’anno sarà “C’è ancora domani”, la commedia campione di incassi di Paola Cortellesi che sarà introdotta da Vinicio Marchioni ospite a Bangkok anche per accompagnare il film “Ghiaccio” di Alessio De Leonardis e Fabrizio Moro di cui è protagonista e per dialogare con il pubblico anche del suo amore per la boxe fille-rouge del film e sport amatissimo nella capitale tailandese. In programma anche “Comandante” di Edoardo De Angelis, “Io Capitano” di Matteo Garrone, “L’ultima notte di amore” di Andrea Di Stefano, “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, “Mia” di Ivano De Matteo, accompagnato dall’attrice Milena Mancini. Ospite della manifestazione anche l’attrice Paola Minaccioni che affiancherà Ferzan Ozpetek, cui è dedicata una retrospettiva. Il regista, tra i più amati e noti in Asia, sarà nuovamente al Moviemov Italian Film Fest dopo aver vinto le prime due edizioni della manifestazione con "Mine vaganti" (2012) e "Magnifica presenza" (2012). Quest'anno, dopo 12 anni, torna a Bangkok forte dell'amore del pubblico asiatico, per presentare al pubblico il restauro in 4K della sua opera prima “Il bagno turco - Hamam” e due dei suoi film più iconici “Le fate ignoranti” e “Mine vaganti”.

Tutti i film saranno ad ingresso gratuito e proiettati in lingua originale con sottotitoli in inglese e tailandese per rendere comprensibili i film a un pubblico più ampio.



Ad arricchire il programma attività dedicate all’industry e volte a favorire la costruzione di una piattaforma d'incontro per la promozione culturale e commerciale del nuovo cinema italiano all'estero e in particolare nel sud-est asiatico che rappresenta sempre più un bacino interessante da un punto di vista commerciale: attività di B2B, la presentazione della prossima edizione del Mia, masterclass e incontri con gli ospiti del festival.