Al via la dodicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico

La dodicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico si terrà dal 27 maggio al 5 giugno 2021, con eventi online e dal vivo.

La dodicesima edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico si terrà dal

27 maggio al 5 giugno 2021. Sarà un’edizione straordinaria per molti motivi. Prima di

tutto perchè i tanti film coinvolti nel Festival (selezionati tra circa 1800 pellicole tra corti e

lungometraggi) arrivano da ben 20 paesi diversi (Canada, India, Stati Uniti, Turchia,

Camerun, Ecuador, Perù, Cuba, Francia, Germania, etc...)

La prima parte della kermesse cinematografica, unica al mondo ad avere una giuria

interamente composta da persone con disabilità fisica e psichica, si terrà online sul sito

www.teatropatologico.com . Sulla piattaforma digitale del Teatro Patologico sarà quindi

possibile vedere i film in concorso (nella doppia sezione: cortometraggi e lungometraggi)

si potrà esprimere un voto online (contribuendo così a decretare il premio del pubblico). I

film saranno visibili dal 27 maggio al 5 giugno.

Il 4 e 5 giugno si terranno invece due serate-evento dal vivo, nell'anfiteatro esterno del

Teatro Patologico in Via Cassia 472 a Roma.

Venerdì 4 giugno verrà presentato in anteprima mondiale il docufilm "Man is born pure"

ideato da Dario D'Ambrosi e curato da Paolo Porto e "The Kitchen Thinking Farm". Le

riprese del documentario sono state realizzate in Sudafrica nel settembre del 2019 e

raccontano la realizzazione dello spettacolo "Titus Andronicus", a cura di Dario D'Ambrosi

e dello staff del Teatro Patologico, con i ragazzi diversamente abili (di cui molti

paraplegici) dell’associazione Little Eden di Johannesburg. Un’esperienza davvero unica

sia dal punto di vista artistico sia da quello umano.

Un’esperienza irripetibile - ha dichiarato il fondatore e direttore del Teatro Patologico

Dario D'Ambrosi - perché lavorare con ragazzi paraplegici legati con gli arti alle

carrozzine, pensavo fosse impossibile ma poi visto il risultato, grazie anche ai miei

collaboratori (il regista Francesco Giuffrè, il musicista Francesco Crudele, l’aiuto regista e

organizzatore Alessandro Corazzi, la costumista e scenografa Raffella Toni, il fotografo

Paolo Porto, e la psicologa Fabia Carboni) capisci che nel teatro, grazie alla sua

magia, niente è impossibile. E' un film davvero forte e toccante e racconta un mondo

che ci appare nascosto e lontano ma poi capisci come l’umanità e la dolcezza di questi

ragazzi ti danno la forza e l’energia di affrontare qualsiasi problema di questo mondo.

La serata del 4 giugno (a partire dalle ore 20.00), oltre alla proiezione del film, sarà

arricchita dall'esibizione live della cantante sudafricana Tia Architto, in un vero e

proprio gemellaggio culturale e artistico tra l'Italia ed il Sudafrica, considerata anche la già

confermata presenza dell'Ambasciatore della Repubblica del Sudafrica a Roma la

Sig.ra Nosipho Nausca –Jean Ngcaba e di altri ospiti delle istituzioni italiane e del mondo

del cinema e del teatro.

Sabato 5 giugno, sempre a partire dalle ore 20.00, sarà la volta della cerimonia di

premiazione, durante la quale verranno assegnati tra gli altri il premio al miglior film, alla

miglior regia, agli attori, alla sceneggiatura ed altri premi speciali.

Prima delle premiazioni e della proiezione del film vincitore, si terrà un incontro-dibattito al

quale parteciperanno, oltre a Dario D'Ambrosi, il giornalista e documentarista Rai

Domenico Iannacone e la scrittrice Zoe Rondini. Sarà l'occasione per riflettere sul tema

della disabilità e di come l'arte possa essere lo stumento principale per promuovere

davvero un pieno e concreto processo di inclusione ed integrazione.



QUESTA LA LISTA DELLA SELEZIONE UFFICIALE:

SELEZIONE CORTOMETRAGGI

"A MATTER OF WAR" (Canada) di Vahid Azer

"ANCORA PIU' FORTE" (Italia) di Giuseppe Brigante

"COLPEVOLI" (Italia) di Edoardo Paoli

"CONFINED" (Germania) di Derya Durmaz

"DEEP IN NEON" (Cina) di Yizhen CHEN

"E' STATO SOLO UN CLICK" (Italia) di Tiziana Martini

"HOLLAR" (Ecuador) di MIGUEL ALONSO VILLAFUERTE BANDERAS

"IL CORTILE" (Italia) di Alessia Sambrini

"IO SONO MATTEO" (Italia) di Loris di Pasquale

"LADY IN THE STREET" (Camerun) di Stephy Pro, 226 Kastra

"LA PANNA COTTA" (Italia) di Pietro Albino di Pasquale

"LOOK HER IN THE EYE" (Francia) di Manuel Billi

"MAYBEL" (Cipro) di Stefania Panagiotou

"MONSTERS" (Perù) di Diego Mezarina

"NEVERLAND" (Cuba) di Violena Ampudia

"NO_YO" (Spagna) di Francisco Sanmartín [Laboratorio de Luz_Universitat Politécnica de

València]

"PERTICHOR" (Portogallo) di Gustavo Silva

"PRISONER" (Turchia) di Levent Gereken

"SCENA MADRE" (Italia) di Giuseppe Zampella

"STAY HOME, STAY SAFE, STAY SANE?" (Gran Bretagna) di Nick Hales

"THE BIRTH" (India) di ARJUN MUKHERJEE

"THE MASKED AVENGER" (Croazia) di Luna Strmotić

"THE THREE MARYS" (Brasile) di Christian Schneider

"TONINO" (Italia) di Gaetano Del Mauro

"TOTAL QUARANTINE" (Cile) di Edson Valdivia



SELEZIONE UFFICIALE LUNGOMETRAGGI

"LA VITA DENTRO" (Italia) di Carla Di Feo, Fiorenzo Brancaccio

"LIBERI" (Italia) di FABRIZIO MARIA CORTESE

"SASSIWOOD" (Italia) di ANTONIO VINCENZO ANDRISANI, VITO CEA

"SEVEN DAYS" (Usa) di Brandon Truscott