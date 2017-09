Al via In viaggio con Adele, con Sara Serraioco e Alessandro Haber

Sara Serraiocco e Alessandro Haber sono i protagonisti di In viaggio con Adele, il primo lungometraggio di Alessandro Capitani, che ricordiamo come il vincitore (nel 2016) del David di Donatello per il miglior cortometraggio con Bellissima.

Il copione di In viaggio con Adele è di Nicola Guaglianone, che è indubbiamente uno degli sceneggiatori del momento, visto che ha scritto Lo chiamavano Jeeg Robot, Indivisibili e L’ora legale, e che Carlo Verdone lo ha chiamato per Benedetta follia. La fotografia è invece di Massimiliano Kuveliller, mentre i costumi sono di Catia Dottori, la scenografia di Andrea Castorina e le musiche di Michele Braga. Le riprese del film, prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, dureranno cinque settimane e si svolgeranno in Puglia, nel Lazio e a Parigi. Nel cast ci sono anche Isabella Ferrari e Patrice Leconte.

Se Alessandro Haber frequenta meno il cinema di quanto non facesse una volta, Sara Serraiocco è invece una presenza costante sui nostri schermi. La ricordiamo nel pluripremiato La ragazza del mondo, Non è un paese per giovani e in Brutti e Cattivi, film dell’ultimo Festival di Venezia che conquisterà le sale il 19 ottobre.