Al via il Trento Film Festival 2020, fra la ricerca di nuovi stili di vita e Reinhold Messner regista

Dopo una lunga preparazione e mesi problematici, sarà la montagna a essere omaggiata a 360° nell’edizione 2020 del Trento Film Festival che parte oggi.

Sono stati mesi complicati, quelli appena trascorsi, in cui tanti di noi sognavano spazi verdi e ampi, magari proprio quelle montagne irraggiungibili durante la quarantena, risvegliandosi invece nella triste realtà di appartamenti angusti cittadini e senza neanche un balcone. Finalmente la natura e i suoi spazi si riprendono la scena a partire da oggi con il debutto, orgogliosamente in loco, del Trento Film Festival. Questo non vuol dire, come ormai sapete, che anche da lontano, in tutta Italia, possiate godervi i film attraverso un’innovativa piattaforma streaming, ma chi farà un salto a Trento avrà molte possibilità in più.

A partire dall’incontro con un’icona della montagna e dell’alpinismo attraverso tutto l’arco alpino e il mondo intero. Stiamo parlando di Reinhold Messner, ormai di casa al festival, che il 27 agosto sarà alle 21 al Cinema Nuovo Roma per presentare il suo film, Die Grosse Zinne - 150 Jahre Alpingeschicht. È infatti la sua nuova passione, il racconto di storie per immagini, avendo elaborato uno stile molto personale di regia, con sempre al centro storie di montagna. Un programma ricco, come al solito, aspetta tutti i frequentatori della città trentina nei prossimi giorni, fino al 2 settembre. Molto cinema, naturalmente, con anche la sezione Alp&ism dedicata al meglio dell’alpinismo, arrampicata e avventura, oltre ad appuntamenti sul tema rapporto tra uomo, ambiente e sostenibilità e agli incontri con gli scrittori di MontagnaLibri.

Come noto, il film di apertura del Trento Film Festival online è il documentario Cholitas, visibile gratuitamente solo giovedì 27 agosto dalle ore 19.00 per un massimo di 500 utenti. Da venerdì 28 sarà disponibile sulla piattaforma a noleggio al costo di 4€, come tutti gli altri lungometraggi in programma.

Non mancheranno gli appuntamenti all’aperto, come, nella Terrazza delle Stelle delle Viote, A tu per tu con le stelle, dove sarà possibile fare osservazioni astronomiche al telescopio o ad occhio nudo con l'aiuto degli esperti operatori e alla collaborazione con Rete di Riserve Bondone, MUSE, APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi, mentre Piazza Duomo a Trento è invece nuovamente palcoscenico di Come un Carillon, spettacolo video sulla storia di Trento proiettato sulla facciata del Duomo, in cui si ripercorre l'importanza territoriale, religiosa e politica del nostro capoluogo, e il suo rapporto con la montagna.

La macchina è partita, e offrirà davvero un programma intenso e fitto di eventi in città, in montagna, in sala e dal vivo. Per sapere tutto nel dettaglio vi rimandiamo al sito ufficiale del Trento Film Festival.