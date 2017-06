Al via il sequel di Godzilla con Mothra, Rodan e King Ghidorah

Hanno ufficialmente preso il via ad Atlanta, in Georgia, le riprese del sequel di Godzilla, che a quanto pare non si intitola più Godzilla: King of Monsters e che fa parte di quello che la Warner Bros. e la Legendary Pictures chiamano il MonsterVerse, ciclo riguardante Godzilla e King Kong inaugurato appunto da Godzilla nel 2014, proseguito con Kong: Skull Island in questo 2017 e che, insieme al sopracitato seguito, conterà anche Godzilla vs. Kong, in arrivo nelle sale addirittura nel 2020.

Diretto da Michael Dougherty, il Godzilla numero due potrà contare su un numeroso e importante cast, di cui fanno parte Ken Watanabe e Sally Hawkins (già visti nel primo film), Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, Charles Dance, O’Shea Jackson Jr., Aisha Hinds e Zhang Ziyi.

Sceneggiato da Zach Shields, il nuovo film vedrà l’agenzia cripto-zoologica Monarch affrontare con coraggio una banda di mostri minacciosi e giganteschi, in primis Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e con la sua nemesi per eccellenza, la creatura a tre teste King Ghidorah. Ovviamente questi bestioni metteranno seriamente a rischio la sopravviveza della specie umana.

Il sequel di Godzilla verrà distribuito in America dalla Warner Bros. in 2D, 3D e IMAX 3D il 22 marzo del 2019.