Al via il Ravenna Nightmare Film Fest 2019: ospite d'onore della serata inaugurale, Jean-Jacques Annaud

News Cinema

Si svolge dal 30 ottobre al 3 novembre la diciassettesima edizione del festival che racconta "Il lato oscuro dei film".

Si apre stasera, mercoledì 30 ottobre, per chiudersi domenica 3 novembre, il Ravenna Nightmare Film Fest 2019, la diciassettesima edizione della manifestazione dedicata al cinema horror e al lato oscuro del cinema.

Ospite d'onore della opening night a ingresso gratuito, al Palazzo del Cinema e dei Congressi di Ravenna, sarà il regista francese Jean-Jacques Annaud, che a partire dalle ore 21 sarà protagonista di un incontro in cui parlerà del lato oscuro del suo cinema. Al regista sarà consegnato il Premio “Anello d'Oro Special Edition” realizzato dall'artista Orafo Marco Gerbella. Al termine dell'incontro verrà proiettato L'ultimo Lupo: ambientato nel 1967, il film narra di un giovane studente cinese, Chen Zhen, che viene mandato a civilizzare i pastori nomadi della Mongolia. Il ragazzo però viene affascinato dal legame fra lupi e i pastori, tanto da ribellarsi alle leggi del suo stesso paese per difendere questa cultura millenaria.

Il Festival ravennate resta fedele alle sue origini e si rinnova abbracciando generi e stili sempre più diversi, per incontrare un pubblico più ampio: non solo horror quindi, ma anche crime, drama e sci-fi. Sette sono i film in concorso: Le Garcon Sauvages di Bertrand Mandico (Francia); Sons of Denmark di Ulaa Salim (Danimarca); Feral di Andres Kaiser (Messico); The Wind di Emma Tammi (USA); Nathan's Kingdom di Oliver J. Munoz (USA); Muere Monstro Muere di Alejandro Fadel (Argentina/Francia); Ira di Mauro Russo (Italia).