Al via il Cine&Comic Fest di Genova dal 3 al 10 luglio

News Cinema

Manifestazione fra fumetto e cinema codiretta da Zerocalcare

Inizia oggi, 3 luglio, con gli sceneggiatori di Lo chiamavano Jeeg Robot, Nicola Guaglianone e Menotti, e l’anteprima italiana di Escape Plan 3 – L’ultima sfida con Silvester Stallone. Il 10 luglio, in occasione dell’uscita in sala di Spiderm-Man: Far From Home, ospite dell'ultima giornata sarà Michele Bandini, disegnatore della serie Marvel Spider-Man: City at War. Al Porto Antico di Genova, nell’ambito della rassegna estiva Genova Porto Antico EstateSpettacolo 2019, torna dal 3 luglio al 10 luglio la terza edizione Cine&Comic Fest: una settimana di incontri e anteprime cinematografiche per un festival dedicato a cinema e fumetto e alle reciproche contaminazioni, che si si struttura in tre sezioni distinte e complementari: Cine, Comic e Cine&Comic. La direzione artistica è affidata a Giorgio Viaro e a Zerocalcare.

“La collaborazione con Cine&Comic Fest per me è stato il modo di recuperare con Genova un rapporto che andasse oltre il ricordo unicamente traumatico legato al G8 del 2001, che rimane molto forte ma che adesso riesce a essere solo una parte di ciò che vedo quando guardo Genova. - scrive Zerocalcare - Sul festival in sé direi che oltre ad essere per me molto stimolante, mi pare che anno dopo anno stia trovando un’identità sempre più definita. I legami tra cinema e fumetto ci sono sempre stati, ma negli ultimi anni i due media si sono incrociati fino quasi a sovrapporsi in certi casi. Mi pare così in generale ed ancor di più nel mio caso personale, visto che con Nova Sin racconteremo di come abbiamo ridisegnato i frame chiave di Starwars per This is not a Love Song, e anche l'incontro con Giacomo Bevilacqua riguarderà proprio i passaggi e le incursioni nel mondo dell'animazione."

Per il programma completo degli eventi, vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.