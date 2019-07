Al via il 17 luglio il Marettimo ItalianFilmFest

News Cinema

Nella splendida cornice della perla delle Egadi si svolge la manifestazione diretta dal regista Paolo Genovese. Il programma dal 17 al 20 luglio.

Si svolgerà dal 17 al 20 luglio la prima edizione del Marettimo - ItalianFilmFest, che nasce, come da comunicato stampa:

dall'esigenza di creare un Festival del cinema nazionale che celebri e rinforzi la produzione italiana, permettendo alle numerose opere realizzate nel nostro territorio di potersi confrontare, analizzando le tematiche trattate dai registi italiani ed offrendo nuove opportunità ai nostri attori per essere maggiormente apprezzati.

Il festival - la cui direzione artistica è affidata al regista Paolo Genovese - assegnerà il premio Stella Maris a Lungometraggi ed Opere prime uscite in sala nell’ultimo semestre, accompagnati da cortometraggi e documentari sempre di produzione italiana, ed agli attori più votati. L'organizzazione è dell'Associazione culturale ‘’SoleMar-Eventi’’, presidente Concetta Spataro, MyLand Viaggi, Vicepresidente Gabriella Carlucci, Vicepresidente Giorgio Rusconi,dello studio legale Mondini-Rusconi di Milano. Il festival è patrocinato dalla Regione Sicilia, dall’Area Marina Protetta e dal Comune di Favignana, che ospita l'evento, oltre che dalle altre amministrazioni che verranno coinvolte. Sarà il primo Festival del Cinema tutto Made in Italy. Il Festival darà la possibilità di incentivare i giovani autori e registi a sviluppare metodologie e confrontare esperienze lavorative. Sarà anche l'occasione per creare una sinergia tra il territorio e le produzioni cinematografiche.

Marettimo, con le sue bellezze naturali e la sua ospitalità, sarà un palcoscenico straordinario per l’evento e per i suoi ospiti. Le opere in concorso saranno: 3 lungometraggi usciti in sala nei dodici mesi antecedenti l’evento, 3 opere prime uscite in sala nei dodici mesi antecedenti l’evento, 12 cortometraggi editi ed inediti prodotti a partire dal 1 gennaio 2018, 3 documentari a tema ambientale e in particolar modo sul tema del Mare, editi ed inediti, prodotti a partire dal 1 gennaio 2017. I film selezionati per il concorso sono i seguenti: Il Primo Re di Matteo Rovere, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani, Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti. Opere prime: Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi, Manuel di Dario Albertini, Bangla di Phaim Bhuiyan.

Presidente onorario del Festival sarà il giornalista Fabrizio Del Noce, madrina del Festival Francesca Chillemi e i giurati Laura Delli Colli (presidente della Giuria), Maria Sole Tognazzi, Tomas Arana, Nancy Brilli, Adriana Chiesa di Palma e Gloria Satta. Durante la serata finale di premiazione del 20 luglio verranno assegnate le 10 Stella Maris per miglior film, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior opera prima, miglior cortometraggio, miglior documentario, personaggio dell'anno e premio del pubblico. La Stella Maris assegnata al miglior documentario porterà il nome dell’archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, recentemente scomparso in Etiopia durante una missione ambientale. Il documentario vincitore dovrà avere come tema il mare, la sua salvaguardia, e/o il rapporto tra l'uomo e il mare.

La serata finale sarà condotta da Metis Di Meo, noto volto della televisione Italiana e sarà una vera e propria serata di intrattenimento con l’intervento di vari ospiti. Un altro elemento importante del Festival saranno i convegni che si svolgeranno nelle giornate del 18, 19 e 20 Luglio dalle 18 alle 20 su temi quali lo stato di salute del cinema italiano ma anche su tematiche ambientali come il clima e la plastica che inquina i nostri mari, con l'intervento di personalità come la dottoressa Claudia Laricchia, attivista ambientale di fama mondiale, responsabile delle relazioni istituzionali e del programma Future Food for Climate Change, del Future Food Istitute, che lancerà, con l’occasione, la Summer School Med Marettimo luglio 2020.

Parallelamente al festival si svolgeranno sull’isola dimostrazioni di Cooking ad opera dei più qualificati Chef della F.I.C - Federazione Italiana Cuochi presentando i piatti ed i prodotti tipici locali e la loro diffusione. L’obiettivo sarà quello di conoscere attraverso diversi percorsi eno-gastronomici la storia della Regione, attraverso l’influenza delle varie dominazioni succedutesi in Sicilia, sull’arte culinaria, questo il compito del Prof. Alex Sorini Ravelli che in oltre ci illustrerà i segreti del cibo e del gusto e lo stretto rapporto tra Cibo e Cinema".

Per le altre informazioni sul festival vi rimandiamo al sito ufficiale.