Al via a Roma Mototematica - Motorcycle Film Festival

Il 14 e 15 novembre la Casa del Cinema di Roma ospita la rassegna dedicata ai patiti di cinema e di moto, con proiezioni e dibattiti.

Si svolge da oggi 14 novembre al 15 novembre alla Casa del Cinema di Roma, la seconda edizione di Mototematica, primo festival cinematografico dedicato al mondo delle moto. La prima edizione si è tenuta lo scorso novembre in occasione della terza edizione dell'Eternal City Motorcycle Custom Show che si tenne nello spazio industriale-contemporaneo dell'Ex Dogana di Roma. Alla sua prima edizione il Rome Motorcycle Film Festival proiettò 16 fra film, cortometraggi e documentari in concorso per un totale di 10 ore circa di programmazione. Il festival, oltre a voler dare spazio a filmaker dilettanti ed affermati registi, si propone di presentare una retrospettiva coerente con il tema dell'edizione.

Lo scorso anno fu la volta di Easy Rider, il mitico film del 1969 diretto e interpretato da Dennis Hopper, con Peter Fonda e Jack Nicholson, con un breve dibattito, condotto da Silva Fedrigo (titolare con Alessandro Marotto della Rodaggio Film), sulla cultura chopper e la sua personale interpretazione da parte di Clifford A. 'Soney' Vaughs (costruttore dei due chopper protagonisti nel film). Quest'anno la retrospettiva sarà dedicata al film britannico del 1979 diretto da Franc Roddam Quadrophenia, con Sting, dall'omonimo album degli Who, di cui ricorrono i 40 anni dall'uscita. Al termine della proiezione rappresentanti della subcultura Mod e della subcultura Rocker spiegheranno come sono nate e perché queste due visioni, in conflitto fra loro, all'interno del contesto sociale dei primi anni sessanta.

La serata di premiazione dei cortometraggi e dei documentari in concorso si terrà sabato 16 novembre dalle 19 sul Palco Centrale dell'Eternal City Motorcycle Custom Show al Ragusa Off di Via Tuscolana.

Il pubblico potrà votare il suo film preferito, mentre la giuria è composta dal noto attore Mirko Frezza, dalla francese Marie-Line Thioulouzie (una carriera anche costumista per Bertrand Tavernier) e dal fotogiornalista Roberto Brodolini.

Per la programmazione dei film vi rimandiamo al sito www.mototematica.com.