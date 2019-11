Al Pacino spiega perché a volte sceglie dei brutti film

News Cinema

Il leggendario attore, di recente in due grandi film come The Irishman e C'era una volta... a Hollywood, con semplicità e autoironia in un'intervista a GQ parla anche delle sue scelte sbagliate.

Non c'è nessun dubbio sul fatto che Al Pacino sia un attore straordinario e leggendario: se non bastassero le sue interpretazioni giovanili, basterebbe vederlo di recente nel ruolo di Jimmy Hoffa in The Irishman (chi non l'ha visto potrà recuperarlo su Netflix dal 27 novembre) e in C'era una volta... a Hollywood, dove, sia pure in una piccola parte, lascia il segno. Ma chi lo segue da sempre sa anche che - come il collega Robert De Niro - ha accumulato nella sua filmografia, soprattutto nel nuovo millennio, anche film non riusciti o decisamente brutti, tanto brutti da essere anche candidati ai Razzie Awards. Qualche esempio?

Eccoli: Amore estremo, 88 minuti, Rischio a due, Sfida senza regole (con De Niro, appunto), Conspiracy, Hangman, Jack e Jill, e potremmo continuare. Interrogato in merito in un'intervista concessa a GQ, Al Pacino fornisce una spiegazione per queste scelte non del tutto felici:

"Sai una cosa? Forse sto prendendo una brutta abitudine. Credo di iniziare ad essere un po' perverso, comincio a voler fare dei film che non sono molto buoni per cercare di renderli migliori. È diventata la mia sfida. Non credo di farli pensando che verranno bene, ma è come ha detto Bob: A volte ti offrono dei soldi per fare qualcosa di inadeguato. E ti convinci a farlo. E in qualche posto dentro di te sai che sarà una delusione. Ma poi, alla fine, quando lo vedi e te ne rendi conto ti dici "Oh no, io lo migliorerò". E ci passi un sacco di tempo, ti impegni e dici "Magari riesco a renderlo solo mediocre" e questo ti elettrizza. In questo momento ho l'impulso di dover evitare di farlo. Ogni volta che mi verrà il desiderio di esercitarmi, starò fermo finché non mi passa". Credo lo abbia detto Oscar Wilde. Ma ad ogni modo è vero. Lavoro molto a teatro quando non faccio altre cose".

Quindi aspettiamoci d'ora in poi di vedere Al Pacino in prodotti di maggiore qualità, a partire da Hunters, la serie che debutterà su Amazon l'anno prossimo, dove sarà un cacciatore di nazisti.