Al Pacino si aggiunge al cast stellare di Maserati: The Bothers

Nel film prodotto da Andrea Jervolino Maserati: The Brothers, dedicato ai fondatori della casa automobilistica, Al Pacino raggiunge il premio Oscar Anthony Hopkins e il resto del cast che vi riveliamo.

Ci saranno ben due premi Oscar nel cast del film biografico Maserati: The Brothers, prodotto da Andrea Jervolino e diretto da Bobby Moresco. Ad Anthony Hopkins si è appena aggiunto Al Pacino, che interpreterà l'imprenditore Vincenzo Vaccaro, che ha sostenuto la famiglia Maserati all'inizio della sua impresa e ha investito in quella che sarebbe diventata una delle case automobilistiche più famose al mondo. La seconda e ultima parte delle riprese si girerà a giugno a Roma e l'anteprima è prevista in autunno.

Maserati: The Brother, un cast stellare

Oltre a Pacino e Hopkins, compongono il cast di Maserati: The Brothers Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito, con Gina La Piana eTatiana Luter. Non è questo l'unico film su cui Iervolino si sta concentrando Iervolino visto che, sempre con Al Pacino, produrrà il film Captivated su una storia già portata al cinema, ovvero il rapimento di John Paul Getty III, che si girerà ovviamente sempre in Italia,