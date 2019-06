Al MystFest 2019 anche Joe Lansdale

Per chi scrive - e per chi c'era - il MystFest di Cattolica è stato il festival più bello, divertente, interessante e appassionante a cui abbia mai partecipato, per anni. Un festival che ha dato occasione di conoscere in prima persona i più grandi scrittori di genere del mondo assieme a registi e attori di rara grandezza. Per questo, ogni volta che lo si nomina scende la lacrimuccia, quando ricordiamo l'ultima edizione del festival vero e proprio, nel 2000, sotto la direzione del compianto Alberto Farassino. Il festival però non è morto, anche se ormai è dedicato prevalentemente alla letteratura, e l'edizione di quest'anno, che si svolge dal 26 al 30 giugno, è dedicata alla memoria di Andrea G. Pinketts, che proprio al MystFest aveva mosso i primi passi da scrittore vincendo i primi premi e ne era stato ospite fisso per tanto tempo.

Quest'anno dunque al MystFest, giunto alla 46esima edizione, oltre al Concorso Gran Giallo, tra gli ospiti, moltissimi, ci saranno Joe R. Lansdale (il 30 giugno, nella giornata dedicata al ricordo di Andrea G. Pinketts), Carlo Lucarelli e Colapesce (con Alessandro Baronciani, prima assoluta dello spettacolo Negativa), Valentina Lodovini e Maurizio De Giovanni (con un reading da "Le parole di Sara"), Angela Baraldi e Giancarlo De Cataldo, (reading di "Alba nera"), Lamberto Bava, Valerio Massimo Manfredi e Giancarlo Soldi.

Tra i protagonisti del festival anche Diabolik (giornata del 27) e Mario Bava, cui è dedicata anche la retrospettiva di mezzanotte. Nel bellissimo manifesto, creato da Alessandro Baronciani, la figura accanto alla Fontana delle tre sirene, con la stella da sceriffo e l'immancabile sigaro, è Andrea G. Pinketts, cui dedichiamo anche il nostro affettuoso pensiero.