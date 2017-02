Al Lucca Film Festival 2017 Oliver Stone, Willem Dafoe, Aki Kaurismaki, Olivier Assayas, Valeria Golino e Julien Temple

Dopo l'edizione 2016 con William Friedkin e George A. Romero, quest'anno il Lucca Film Festival, che si svolgerà dal 2 al 9 aprile, ha aumentato i suoi assi. Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione nel corso della quale sono stati presentati gli ospiti della nuova edizione del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2017.

Oliver Stone sarà il protagonista di una delle principali sezioni del festival. Il regista, sceneggiatore, produttore e attore statunitense tre volte premiato agli Oscar sarà a Lucca, dove riceverà un premio alla carriera e sarà ospite di una conversazione sul cinema. In programma anche una retrospettiva che ripercorrerà per intero la carriera del cineasta: dal film d’esordio Seizure al recente Snowden, passando per tutti i classici da lui diretti. Stone presenterà al pubblico Alexander, pellicola epica dal cast stellare in cui si cimenta con la storia del sovrano Alessandro Magno.

Spazio anche al grande cinema europeo, con due tra i nomi più autorevoli del panorama contemporaneo: Aki Kaurismaki e Olivier Assayas. Il maestro finlandese, autore di capolavori come L’uomo senza passato, La fiammiferaia e Miracolo a Le Havre riceverà il premio alla carriera e l’onorificenza della Fondazione Giacomo Puccini per la pellicola Le luci della sera (2006), che verrà poi proiettata nel corso del festival. Dopo la premiazione si terrà una conversazione con il pubblico in sala, e a seguire la prima italiana di The other side of hope, ultimo lavoro di Kaurismaki recentemente presentato alla Berlinale, con un giorno di anticipo sulla data di uscita in Italia.

Anche Olivier Assayas, cineasta francese recentemente premiato a Cannes, sarà al festival per la consegna del premio alla carriera e per un incontro con il pubblico, a cui seguirà la proizione del suo ultimo film Personal Shopper. Il festival, inoltre, lo omaggerà all’interno della propria programmazione con un tributo ai suoi film.

Sarà a Lucca anche una delle nostre attrici più amate, Valeria Golino, che riceverà il premio alla carriera del festival e parteciperà a una conversazione sui suoi molteplici ruoli di attrice, regista e produttrice. Di nuovo cinema al femminile si parlerà anche con Giada Colagrande, regista, attrice e sceneggiatrice classe 1975, a cui sarà dedicato un omaggio. La regista nel 2001 ha diretto il suo primo lungometraggio, Aprimi il cuore, presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 2005 ha scritto e interpretato il suo secondo lungometraggio, Before it Had a Name, assieme al marito Willem Dafoe, con cui continua a collaborare anche con il suo terzo film, A Woman.

E tra le star del festival sarà omaggiato e riceverà il premio alla carriera proprio Willem Dafoe, attore statunitense che inizia a recitare negli anni ottanta - uno dei suoi primi film è Vivere e morire a Los Angeles - e raggiunge la fama internazionale interpretando il sergente Elias Grodin nel film Platoon di Oliver Stone, l'agente speciale Alan Ward in Mississippi Burning, un controverso Gesù in L'ultima tentazione di Cristo, il vampiro 'Schreck' in L'ombra del vampiro, e Goblin nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. Nella sua carriera ottiene due candidature ai Golden Globe e due candidature agli Oscar.

Last but not least sarà a Lucca anche il regista britannico Julien Temple, che ha legato in maniera indissolubile il suo nome al punk e alla musica rock, realizzando nel corso della sua carriera numerosi documentari, fiction e videoclip dedicati al tema. E’ stato soprattutto il biografo e promotore del movimento punk colto sul nascere con produzioni come The Great Rock ‘n’ Roll Swindle del 1980 e The Filth and the Fury del 2000 dedicati ai Sex Pistols, di cui era collaboratore e amico. Temple riceverà il premio alla carriera e terrà una conversazione sul rapporto fra immagine e musica. Temple inaugurerà anche il 3 aprile la mostra che il Lucca Film Festival e Europa Cinema quest’anno dedicata al punk e alle sue relazioni con l’arte e il cinema tra gli anni ’70 e ’80.

Verrà dedicato un omaggio anche a Cristi Puiu e Bruno Monsaingeon. A Cristi Puiu, maestro del cinema che con i suoi primi due film (Stuff and Doug del 2001 e The Death of Mr. Lazarescu del 2005) ha inaugurato la stagione del “Nuovo cinema rumeno”, sarà dedicato un omaggio comprendente un premio alla carriera, una conversazione col pubblico e la prima retrospettiva completa dei suoi lavori in Italia. A coronare questa sfilata di stelle, il regista francese Bruno Monsaingeon, tra i più grandi documentaristi musicali al mondo, sarà a Lucca per un progetto in collaborazione con l’Istituto Luigi Boccherini. Autore di pellicole sui più autorevoli musicisti del Ventesimo secolo, tra cui Glenn Gould, Sviatoslav Richter e David Oistrakh, riceverà il premio alla carriera e condurrà un seminario sul rapporto tra immagine e musica. Sarà inoltre omaggiato con un tributo filmico durante il festival.

Il concorso internazionale lungometraggi in anteprima italiana del festival salirà dai 12 film del 2016 a 14 film per il 2017. Il concorso di cortometraggi continuerà ad essere una delle più importanti vetrine europee per il cinema di ricerca e sperimentale. Non mancherà la musica, con il concerto con sonorizzazione live del capolavoro di Yasujiro Ozu Storia di erbe fluttuanti (1934), in coproduzione con l'Istituto Luigi Boccherini di Lucca e con il Museo Maxxi di Roma. L’esecuzione della colonna sonora prevede un organico cameristico ed è stata realizzata tenendo conto delle scale pentatoniche della tradizione giapponese, ottenendo suggestioni e sonorità orientali anche attraverso l’uso di strumenti originali. Ad esibirsi l’ensemble strumentale dell’Istituto, diretto dal Maestro Mazzoli.

Per tutti gli altri eventi del festival, vi rimandiamo al sito ufficiale www.luccafilmfestival.it.