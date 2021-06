Al Festival del Cinema Italiano di San Vito Lo Capo il rapper Clementino tiene banco

News Cinema

Prosegue l'attività del Festival del Cinema Italiano che ha in programma per questa sera i titoli Divorzio a Las Vegas e La tristezza ha il sonno leggero.

Prosegue il Festival del Cinema Italiano che sta animando la cittadina di San Vito lo Capo, in provincia di Trapani. Ieri sera sul palco del Cine Teatro Comunale trasformato in PalaFestival, insieme all'autore e presentatore Gian Maria Tavanti e alla madrina Rosaria Russo, è salita l'attrice Lorenza Indovina per accompagnare il film Cosa sarà di Francesco Bruni di cui è co-protagonista accanto a Kim Rossi Stuart. "Quella del film è una la autobiografica del regista che ha avuto un brutto male e il film è il racconto del suo viaggio" ha spiegato l'attrice al pubblico in sala. "Paradossalmente però è un film comico in cui Francesco si racconta in modo puntuale... vi dico soltanto che lui per rappresentare se stesso ha scelto Kim Rossi Stuart, uno degli attori più belli che abbiamo in Italia e questo ci dice che forse sia un po' narciso" ha continuato con ironia la Indovina. Il secondo film della serata, Si muore solo da vivi, è stato accompagnato dal suo regista Alberto Rizzi il quale ha raccontato che durante i sopralluoghi sulle sponde del Po, tra la l'Emilia-Romagna e il Veneto, il titolo del film è stato suggerito da una scritta su un muro "che chissà a cosa si riferisse, ma rispecchiava pienamente l'andamento della storia del film che parla di seconde occasioni".

Non mancano certamente i momenti conviviali, in un contesto che offre un sorta di ritorno alla normalità e in ogni caso nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria. La serata di ieri è terminata in uno dei ristoranti di San Vito Lo Capo in cui Clementino ha intrattenuto i commensali imbracciando la chitarra e intonando canzoni napoletane. Il rapper ha detto precedentemente a uno degli appuntamenti del Festival che va a cercare lontano l'ispirazione per scrivere, "da Lisbona alle Hawaii, dagli Stati Uniti ad Amsterdam. In Sicilia sono stato tante volte, a San Vito Lo Capo mai, e devo dire che è un paradiso. L’Italia ha dei paesaggi straordinari, nulla da invidiare agli altri Paesi”.

Sono due anche stasera i lungometraggi in programma che partecipano al concorso del Festival, la cui premiazione avverrà sabato 12 giugno. Divorzio a Las Vegas è il primo titolo della serata, una commedia con la regia di Umberto Carteni e che ha per protagonisti Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Luca Vecchi, Vincent Riotta e Gian Marco Tognazzi. A seguire verà proiettato La tristezza ha il sonno leggero, diretto da Marco Mario De Notaris e interpretato da Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Marco Mario De Notaris, Roberto Caccioppoli e Ciro Priello, di cui qui sotto potete vedere il trailer.

La tristezza ha il sonno leggero: Clip in anteprima esclusiva del Film - HD

