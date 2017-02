Al Cinema con 2 euro: quali film vedere e in quali sale?

Oggi, mercoledì 8 febbraio, avrete la possibilità, per ora l'ultima, di andare al cinema pagando il biglietto d'ingresso solo 2 euro in tutte sale cinematografiche d'Italia che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day.

Oltre a tutti i film attualmente in programmazione, potrete pagare 2 euro per vedere anche i 3 nuovi film usciti in sala proprio oggi, un film drammatico tratto da una storia vera, un horror e una commedia, ovvero: 150 milligrammi, Incarnate e Le spie della porta accanto.













In quali Cinema è valida l'iniziativa Cinema2Day, al cinema con 2 euro?

Qui sotto tutti i cinema di Roma che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day, al cinema con solo 2 euro



Admiral, Adriano, Alhambra, Ambassade, Andromeda, Antares, Atlantic, Barberini, Broadway, Ciak, Cineland, Dei Piccoli, Doria, Eden, Eurcine, Europa, Farnese, Fiamma, Galaxy, Giulio Cesare, Greenwich, Intrastevere, Jolly, King, Lux, Maestoso, Mignon, Nuovo Olimpia, Nuovo Sacher, Odeon, Quattro Fontane, Reale, Roxy Parioli, Royal, Sala Trevi, Savoy, Stardust Village, Starplex, The Space - Guidonia, The Space - Moderno, The Space - Parco Dei Medici, Tibur, Trianon, Uci-Cinemas Lunghezza, Uci-Cinemas Marconi, Uci-Cinemas Parco Leonardo, Uci-Cinemas Porta Di Roma.

Qui sotto tutti i cinema di Milano che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day, al cinema con solo 2 euro:



Anteo Spaziocinema, Apollo Spaziocinema, Arcobaleno Filmcenter, Ariosto, Centrale Multisala, Ducale Multisala, Martinitt Cinema Teatro, Mexico, Orfeo Multisala, Palestrina, Spazio Oberdan Cineteca Italiana, Colosseo Multisala, Eliseo Multisala, The Space - Cerro Maggiore, The Space Odeon - Milano, The Space - Rozzano, Uci-Cinemas Gloria, Uci-Cinemas Pioltello, Uci-Cinemas Certosa, Uci-Cinemas Milanofiori, Uci-Cinemas Bicocca

Qui sotto tutti i cinema di Napoli che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day, al cinema con solo 2 euro:



Acacia, America, Arcobaleno, Filangeri, Hart, La Perla, Metropolitan, Modernissimo, Plaza, The Space Napoli, Vittoria, UCI Cinemas Casoria, The Space Nola

Qui sotto tutti i cinema di Torino che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day, al cinema con solo 2 euro:



Alfieri, Ambrosio, Cityplex Massaua, Erba, Gioiello, Greenwich Village, Ideal Cityplex, Lux, Maffei, Multisala Cinema Massimo (1 e 2), Reposi, The Space Torino, UCI Cinemas Torino, The Space Beinasco, UCI Cinemas Moncalieri.

Qui trovate tutte le sale italiane che aderiscono all'iniziativa Cinema2Day

Cinema2day spot Gennaio 2017: