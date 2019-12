News Cinema

La Universal ha affidato la regia del progetto a Lee Daniels (Precious).

La Universal Pictures ha deciso di mettere in produzione Stealth, cinecomic che sarà tratto da un fumetto di Robert Kirkman il quale verrà pubblicato negli Stati Uniti a partire dal prossimo 11 marzo. La direzione del progetto è stata affidata a Lee Daniels, candidato all’Oscar per la miglior regia grazie al dramma Precious.

Stealth è una storia di supereroi piuttosto anticonvenzionale: dopo decenni passati a combattere il crimine imperante a Detroit, il paladino che regala il titolo al comic-book inizia a dare segni di un comportamento piuttosto eccentrico, oltrepassando troppo spesso i limiti del consentito. L’unico a conoscere la vera identità del vigilante è il giornalista Tony Barber, e questo perché Stealth altri non è che il suo anziano padre, il quale comincia a soffrire del Morbo di Alzheimer. La sceneggiatura scritta da Mark Fergus e Hawk Otsby – quelli del primo Iron Man – metterà in scena le difficoltà dell’uomo nell’appendere il costume al chiodo, mentre i suoi nemici non vedono l’ora che si ritiri per poter dominare la città…

Ricordiamo che Robert Kirkman è l’autore di fumetti di culto quali The Walking Dead e Outcast, da cui sono state tratte serie televisive di successo. Sempre dalla sua penna è nata anche la prossima serie animata Invincible, che ha per protagonista il figlio del più potente supereroe della Terra. Oltre a Precious Lee Daniels ha girato anche The Butler con Forest Whitaker e David Oyelowo. Il film negli Stati Uniti riuscì a incassare ben 116 milioni di dollari.