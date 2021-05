Al cinema anche Fortuna, il film con Valeria Golino diretto da Nicolangelo Gelormini

News Cinema

Presentato in Selezione Ufficiale alla Festa del Cinema di Roma, pochi giorni prima che le sale italiane venissero nuovamente chiuse a causa della pandemia, Fortuna, notevolissimo esordio del regista napoletano Nicolangelo Gelormini, non aveva ancora avuto modo di essere disponibile per il pubblico italiano. Ma lo sarà dal 27 maggio, data in cui debutterà nei cinema distribuito da I Wonder Pictures.

Interpretato da Valeria Golino, Pina Turco, Libero De Rienzo e dalla giovanissima Cristina Magnotti, Fortuna si basa su un terribile fatto di cronaca realmente accaduto qualche anno fa a Caivano, in provincia di Napoli, quano in seguito alla morte di una bambina di sei anni, gettata da un balcone di un palazzo, è emersa una complessa rete di abusi e di omertà e connivenze nel mondo adulto.

Invece che girare un film improntato al più tetro realismo, Gelormini - che è stato a lungo assistente di Paolo Sorrentino - ha scelto per il suo film una chiave diversa, onirica e fantastica, fedele all'idea di un cinema che "permette un riscatto dalla realtà", come ha dichiato nel corso dell'intervista che abbiamo realizzato alla Festa del Cinema mesi fa.

Questi sono trama ufficiale e poster di Fortuna:



Nancy è una bambina timida che vive con i genitori in un palazzone incastonato come un meteorite in una periferia come tante, con tutte le sue contraddizioni e contrasti.

Chiusa da qualche tempo in un silenzio inaspettato per chi le sta intorno, viene portata dalla madre da Gina, una psicologa che si rivelerà distratta e scostante. La bambina sembra non riconoscersi più nel nome con cui gli adulti la chiamano e sente di non appartenere a ciò che la circonda: come in una favola a cui a volte stenta a credere, pensa di essere una principessa in attesa di tornare sul suo pianeta nello spazio.

Sono Anna e Nicola, i suoi amici del cuore con cui condivide lunghe giornate di giochi, a chiamarla Fortuna. Ed è solo con loro che condivide anche un segreto molto difficile da raccontare.

Una storia liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.