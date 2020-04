Al Capone: il film con Tom Hardy potrebbe arrivare negli USA direttamente in video on demand

News Cinema

A dirigere il progetto prima intitolato Fonzo è stato Josh Trank.

La Vertical Entertainment ha acquistato i diritti di distribuzione negli Stati Uniti di Al Capone, il crime-movie diretto da Josh Trank (Fantastic 4) che vede protagonista Tom Hardy nel ruolo del famoso boss criminale di Chicago. La possibilità che il film precedentemente conosciuto col titolo di Fonzo finisca direttamente in video on demand sono adesso decisamente elevate, in quanto la politica consolidata della società di distribuzione è quella di piazzare i propri prodotti in un numero limitato e specifico di sale cinematografiche per poi puntare molto forte sulle piattaforme digitali e gli altri canali ancillari. Dal momento che la pandemia di Coronavirus sta bloccando a tempo indeterminato l’arrivo di lungometraggi in sala, la Vertical Entertainment sta seriamente pensando di lanciare Capone direttamente in VOD invece di posticipare l’uscita in sala nei prossimi mesi, magari addirittura l’anno prossimo.

Capone è un progetto complesso, a cui Hardy e Trank lavorano addirittura dal 2016. Il film racconta la vita del criminale a quarantasette anni, dopo aver scontato quasi dieci anni di carcere. La demenza sta distruggendo la mente dell’uomo, e i ricordi del passato lo tormentano in un crescendo di violenza e rimorsi. Oltre a Tom Hardy nel cast di Capone troviamo anche Linda Cardellini, Matt Dillon e Kyle MacLachlan.