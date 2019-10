Al box office italiano Joker vola oltre i 6 milioni di euro

News Cinema

In quattro giorni il film di Todd Phillips porta al cinema 857.000 persone.

Com'era ampiamente prevedibile, vista l'attesa e il gran parlare che se n'è fatto, Joker, la rilettura del personaggio DC Comics di Todd Phillips, con Joaquin Phoenix splendido protagonista, ha conquistato anche da noi la vetta del box office, facendo registrare in 4 giorni 6 milioni e 263.000 euro. Il film avrà anche diviso pubblico e critica, ma sicuramente ha suscitato una curiosità destinata ad aumentare nel tempo. Oltre 857.000 i biglietti staccati per Joker alla sua uscita nelle sale.

Perde una posizione ma resiste al secondo posto C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, uscito da ben tre settimane, che aggiunge 911.000 euro al suo risultato, per un incasso totale di oltre 10.500.000 euro. Il pubblico è accorso in massa per questo viaggio nella Los Angeles del 1969, e non si è fatto scoraggiare né dalla lunghezza del film né da alcune stroncature della nostra critica.

Al terzo posto c'è il ritorno dell'animazione per bambini con una nuova uscita, il divertente Il piccolo Yeti, che porta subito a casa 778.000 euro.

Al quarto posto scende di due posizioni Ad Astra, il film di fantascienza con Brad Pitt che nel weekend aggiunge 411.000 euro al totale che è, finora, di 1.463.000.

Chiude la top 5 un'altra new entry, la sorprendente commedia italiana Tuttapposto, con un incasso di 376.000 euro.