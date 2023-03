Akira: la cultura della mutazione, l'abisso del cinema, il cyberpunk e le eterne contraddizioni dell'uomo

News Cinema

Torna al cinema il 14 e il 15 marzo, per il suo trentacinquesimo anniversario, Akira, il capolavoro di Katsuhiro Otomo che sembra ancora oggi un oggetto venuto dal futuro. O dalle profondità degli abissi del cinema, per citare enrico ghezzi.

Che ne sapete voi, voi giovani, voi che siete cresciuti nell’era del download e dello streaming, di cosa volesse dire mettere le mani, e gli occhi, su un film che fosse al di fuori dei circuiti distributivi mainstream? Che ne sapete di notti insonni davanti a Fuori Orario, di registrazioni programmate in LP, di videoteche che lavoravano ai margini della legalità, di spacci clandestini di nastri tra amici, di accrocchi tra apparecchi per duplicare le VHS, e diffondere il verbo?

Akira, oggi, lo potete vedere comodamente tutti (sta su Netflix). Akira, oggi, torna perfino al cinema in una splendente versione restaurata che ne restituisce tutta la maestosa spettacolarità visiva e cromatica (fu inventato un rosso tutto per il film, il rosso Akira), e che permette, sul grande schermo, di apprezzare la qualità ancora oggi, a 35 anni di distanza, elevatissima, direi addirittura spaventosa, dell’animazione.

Eppure, sono pronto a scommettere che, cinema o non cinema, streaming o non streaming, non siete in tanti, tra voi giovani (e forse meno giovani) ad aver visto questo capolavoro di Katsuhiro Ōtomo.

Il film si apre con un breve prologo, ambientato proprio nel 1988, l’anno in cui Akira uscì in sala.

Un prologo in cui una bolla d’energia - forse una bomba atomica, ma chissà? - distrugge Tokyo. Passiamo poi a un 2019 post-atomico, post Terza Guerra Mondiale. Tokyo è diventata Neo-Tokyo, una città a metà tra la Los Angeles di Blade Runner (pure lì eravamo nel 2019), la Manhattan di 1997: Fuga da New York e quella di The Warriors - I guerrieri della notte. Bande di giovani motociclisti guerreggiano per strade e autrostrade, la polizia è violenta, le rivolte frequenti. Poi ci sono misteriosi agenti governativi, altri personaggi che sembrano dei resistenti, strani bambini con volti da persone anziane. E ci sono Kaneda e Tetsuo, due dei motociclisti, che finiranno coinvolti in una storia complessa e misteriosa, una storia che occupa 2000 e passa pagine di un manga allucinato ambiziosissimo, e che Ōtomo ha compresso come poteva in 2 ore di film.

Ma al diavolo la chiarezza, che pure comunque non del tutto assente, di fronte alla potenza devastante di un film che ha segnato una stagione, un immaginario, la storia del cinema tutto, favorendo l’esplosione degli anime in Occidente, e rivoluzionando anche dal punto di vista tecnico un genere (Akira è stato uno dei primi film d’animazione a usare in maniera contenuta ma sistematica la CGI, ma ha anche portato da 12 a 24 disegni al secondo lo standard per i film animati giapponesi).

La storia, Akira, l’ha poi fatta soprattutto con la sua, di storia. Aprendo nuove strade e possibilità, aprendo gli occhi a tanti autori che in tutto il mondo hanno imparato a osare di più, a guardare oltre, a essere, passatemi il termine, visionari. Diventando esempio, oggetto di citazione. Come nel recente Nope, featuring il celebre Akira slide.





E la storia Akira l’ha fatta riuscendo a mettere insieme la tradizione mistico-miyazakiana, la grande eredità del cinema e della cultura popolare del suo paese, quella che riguarda appunto il post-atomico, lo spauracchio delle catastrofi sismiche e degli tsunami, sintetizzata nei film di mostri alla Godzilla e non solo, con le grandi questioni del suo presente, con l’irrompere sulla scena delle tecnologie elettroniche prima e digitali poi, affrontando e abbracciando con tutti i suoi tentacoli il cyberpunk e quella che enrico ghezzi, presentando il film a Fuori orario in notte rimasta nella storia, definiva giustamente la “cultura della mutazione”.

Tanto più che il celebre finale del film, in quella parte che precede quella sorta di sua dissoluzione e ascensione mistica, il giovane Testuo è protagonista di un’ibridazione uomo-macchina che è la stessa del film di Shinya Tsukamoto che, l’anno dopo, nel 1989, si intitolava, guarda un po’, proprio Tetsuo. E che in quella notte speciale, ghezzi programmò in double bill con Akira.

Il soggetto e la collettività, la guerra e il Sistema, l’egoismo e la spiritualità, la purezza e la corruzione: sono tutti i tanti temi che Akira affronta, raccontando la società giapponese di allora, quella mondiale di oggi. E il fatto che a un certo punto, in quel 2019 lì, si parli di Giochi Olimpici imminenti, e poi da cancellare, come sono stati davvero imminenti e poi rimandate all’anno successivo, per pandemia, le vere Olimpiadi di Tokyo del 2020, è una coincidenza, certo, ma una coincidenza molto, molto significativa.

D’altronde, come disse ghezzi a Fuori Orario: “Akira, quindi, è un abisso anche se racconta gli altri abissi, e noi non riusciamo a raccontare bene l'abisso che è il cinema”.