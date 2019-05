Akira in live action firmato da Taika Waititi uscirà nel maggio 2021

Oh my, oh my!, come direbbero gli inglesi: cosa sarà mai un Akira live action firmato da Taika Waititi? Lo sapremo, se niente ci si mette in mezzo, tra due anni, il 21 maggio del 2021 (che ci auguriamo più primaverile di questo), data fissata dalla Warner per l'uscita del film.

Nato dal manga omonimo di Katsuhiro Ôtomo nel 1982, Akira diventò nel 1988 un film d'animazione diretto dallo etsso autore e diventato immediatamente oggetto di culto. Da anni si parla di un suo remake dal vero, ma la difficoltà dell'ìmpresa ha scoraggiato molti, finché non è salito a bordo l'impavido Taika.

Non si sa ancora se il film diretto da Waititi, prodotto da Leonardo DiCaprio e scritto al momento da Marco Ramirez è concepito come unico o come il primo di un franchise. Le riprese si svolgeranno in California per 71 giorni e dovrebbero iniziare a luglio (ma c'è la possibilità che slittino a ottobre, dati gli impegni di Waititi). Non resta dunque che aspettare per ritrovare Tetsuo e Kaneda sul grande schermo.