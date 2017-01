Ai People's Choice Awards 2017 Alla ricerca di Dory è il film preferito

I People's Choice Awards non vengono votati da critici o giornalisti specializzati, ma semplicemente da chiunque abbia voglia di esprimere le sue preferenze online. Rispecchiano quindi più i gusti del pubblico che della critica e sono spesso interessanti. Qualche volta coincidono, a volte riservano delle sorprese.

Ieri sono stati assegnati quelli del 2017 e la sorpresa maggiore è stato il "riscatto" di Alla ricerca di Dory, il film Disney Pixar finora un po' snobbato in favore di Zootopia e altri film animati. Ben due (più uno indiretto) i premi che si è aggiudicato il sequel. E non è andata male neanche alla famiglia Reynolds (questo sembra proprio essere l'anno dei Ryan!). Infine, dite quello che volete, ma nonostante la decadenza fisica e il chiacchierato divorzio, Johnny Depp è ancora per molti l'icona cinematografica per eccellenza. Questi in dettaglio i premi:

Film preferito: Alla ricerca di Dory; Attore cinematografico preferito: Ryan Reynolds: Action preferito: Deadpool; Attrice preferita: Jennifer Lawrence; Attore di action preferito: Robert Downey Jr; Attrice di action preferita: Margot Robbie; Miglior voce di film animato: Ellen De Generes per Alla ricerca di Dory; Commedia preferita: Bad Moms; Attore comico preferito: Kevin Hart; Attrice comica preferita: Melissa McCarthy; Film drammatico: Io prima di te; Attore drammatico preferito: Tom Hanks; Attrice drammatica preferita: Blake Lively; Film per famiglie preferito: Alla ricerca di Dory; Thriller preferito: La ragazza del treno; Icona cinematografica: Johnny Depp.