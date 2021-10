Ai confini del male: il trailer del film Sky Original con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio

News Cinema

Il 1° novembre su Sky Cinema in streaming su Now e on demand arriva questo teso thriller diretto da Vincenzo Alfieri. Ecco trailer e trama di Ai confini del male

Si intitola Ai confini del male il nuovo film Sky Original diretto da Vincenzo Alfieri con protagonisti Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, un thriller denso di colpi di scena che verrà trasmesso il 1° novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e dallo stesso giorno sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Il film è incentrato sulla sparizione di due giovani a seguito di un rave party ed è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Glaviano (edito da Marsilio Editore), adattato per lo schermo da Alfieri, Fabrizio Bettelli e lo stesso Glaviano.

Nel cast, accanto a Edoardo Pesce (Gli Indifferenti, La Regola D’oro, Dogman) e Massimo Popolizio (I Predatori, La Grande Bellezza, Il Divo), troviamo Chiara Bassermann (Bent -Polizia Criminale, Tutte le strade portano a Roma, Watch them fall), Roberta Caronia (La strada verso casa, Momenti di trascurabile felicità, Se ti diranno di me), Luka Zunic (Non odiare, Bene ma non Benissimo), Nicola Rignanese (Il giorno più bello del Mondo, La nostra terra, Qualunquemente).

Ecco trailer e trama di Ai confini del male:



Ai confini del male: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Uno sperduto paese al limite del bosco, un rave, due giovani scomparsi, l’incubo di un mostro che torna dal passato. Indagano i carabinieri Meda, un uomo sconfitto dalla vita e Rio, il capitano inflessibile e rigoroso. Ma questa volta il mostro ha rapito la persona sbagliata.

Ai confini del male è un film Sky Original prodotto da Fulvio e Federica Lucisano; una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano e Vision Distribution.