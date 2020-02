Ai BAFTA 2020 domina 1917

News Cinema

7 vittorie per il film di Sam Mendes ai prestigiosi premi britannici che precedono l'Oscar. Joker secondo con tre. Tutti i vincitori.

La 73esima edizione del prestigiosi premi BAFTA, assegnati dall'Academy britannica, con i 7 riconoscimenti attribuiti a 1917 di Sam Mendes, ha dimostrato ancora una volta quello che ormai dovremmo aver imparato: le nomination sono solo una generica attestazione di stima, quello che conta sono quante se ne concretizzano. Arrivato alla serata di premiazione con 11 candidature, Joker ha vinto solo tre premi e ancora peggio è andata a The Irishman di Martin Scorsese: nemmeno una delle 10 nomination si è trasformata in premio. Adesso non resta che aspettare gli Academy Awards. Ecco tutti i vincitori dei BAFTA 2020, i primi dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea:

MIglior film

1917

Miglior film britannico

1917

Miglior debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico:

BAIT - Mark Jenkin (sceneggiatore/regista), Kate Byers, Linn Waite (Produttori)

Film non in inglese

PARASITE

Documentario

ALLA MIA PICCOLA SAMA

Film d'animazione

KLAUS

Regista

SAM MENDES - 1917

Sceneggiatura originale

PARASITE - Han Jin Won, Bong Joon-ho

Sceneggiatura non originale

JOJO RABBIT - Taika Waititi

Attrice protagonista

RENÉE ZELLWEGER - Judy

Attore protagonista

JOAQUIN PHOENIX - Joker

Attrice non protagonista

LAURA DERN - Storia di un matrimonio

Attore non protagonista

BRAD PITT - C'era una volta... a Hollywood

Colonna sonora

JOKER - Hildur Guđnadóttir

Casting

JOKER

Fotografia

ROGER DEAKINS - 1917

Montaggio

LE MANS '66 LA GRANDE SFIDA

Scenografia

1917

Costumi:

PICCOLE DONNE

Trucco e acconciature

BOMBSHELL

Sonoro

1917

Effetti visivi

1917

Cortometraggio di animazione britannico

GRANDAD WAS A ROMANTIC. Maryam Mohajer

Cortometraggio britannico

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL) Carol Dysinger, Elena Andreicheva

Ee Rising Star Award

MICHEAL WARD