Agnes: l'agghiacciante trailer dell’horror con le suore possedute

Esorcismi, suore, un novizio e un prete disilluso nello spaventoso trailer dell'horror indipendente Agnes, una delle perle del nuovo Tribeca Film Festival.

Ben prima dell'uscita in sala di The Nun, nel 2018, le suore sono entrate a far parte dell'immaginario horror, e i film da brivido con monache indemoniate o comunque cattive (da Demonia a The Convent) sono parecchi. Oggi si aggiunge alla lista il film indipendente americano Agnes, che sarà presentato tra qualche giorno al Tribeca Film Festival.

Agnes, che è diretto da un certo Mickey Reece, racconta la storia di un uomo che sta per diventare prete e del suo stanco superiore che si recano in un convento nel quale sembra che si sia verificato un episodio di possessione demoniaca. Del film è appena arrivato lo spaventoso trailer, in cui si insiste di più sul mistero che avvolge il luogo che sugli effetti della possessione. Insomma, l'atmosfera è fondamentale, più che la bava verde e gli occhi che roteano impazziti. Certo, gli oggetti che volano sono garantiti, ma sembra molto interessante il rapporto fra il giovane uomo di chiesa e il suo disilluso e saggio collega. Nel cast di Agnes ci sono Molly C. Quinn, Jake Horowitz, Sean Gunn, Chris Browning, Ben Hall, Mary Buss e Chris Sullivan.

Ed ecco la breve sinossi ufficiale di Agnes, che ci ricorda quanto amiamo le storie di esseri umani abitati dal diavolo. Del genere fa parte anche The Conjuring - Per Ordine del Diavolo, arrivato ieri nelle nostre sale.

Il comportamento inquietante di una suora fa spargere la voce di una possessione demoniaca in un remoto convento. Quando un novizio e il suo disilluso mentore vengono mandati a investigare, i loro metodi peggiorano la situazione, lasciando una scia di terrore e traumi.