Agli Oscar 2021 Notturno di Gianfranco Rosi rappresenterà l'Italia come miglior film internazionale

News Cinema

Notturno di Gianfranco Rosi, che continua con successo il suo cammino all'estero, è stato ufficialmente scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar per il miglior film internazionale.

Notturno, il premiato documentarion di Gianfranco Rosi, uscito con molto successo anche in America e in molti altri paesi esteri, è stato ufficialmente scelto per rappresentare l'Italia nella categoria del Miglior Film Internazionale (ex film in lingua straniera) agli Oscar 2021, tra i 25 che si erano candidati. Questo il comunicato stampa dell'annuncio:

La Commissione di selezione per il film italiano da designare agli Oscar®, istituita dall’ANICA lo scorso luglio su incarico dell’ “Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme ha votato Notturno di Gianfranco Rosi quale film che rappresenterà l’Italia alla 93ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria “International Feature Film Award”.

Notturno concorrerà per la shortlist che includerà i dieci film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 15 marzo 2021 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar® si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

I 25 film italiani candidati a rappresentare l'Italia agli Oscar 2021 Leggi anche

Fin da ora incrociamo le dita per le chances di un film apprezzato ovunque di entrare nella shortlist e poi nella cinquina che arriverà a Los Angeles.