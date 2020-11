Agli EFA 2020 ben sei importanti candidature italiane tra Martin Eden, Favolacce e Volevo nascondermi!

News Cinema

Agli European Film Awards sono sei le candidature ottenute dal nostro cinema e riguardano film, attori, registi e sceneggiatori di Martin Eden, Favolacce e Volevo nascondermi. Il 12 dicembre in una cerimonia virtuale da Berlino l'annuncio dei premi.

I cinema sono chiusi, ma il cinema vive ancora nei nostri occhi e nel nostro cuore e vivrà sicuramente di nuovo nelle sale in futuro. Fa dunque particolarmente piacere annunciare, in questo momento triste per il settore e per la salute pubblica, che gli European Film Awards, ovvero gli EFA, abbiano riconosciuto sei candidature al cinema italiano, che segnalano il valore dei nostri giovani autori in ascesa.

I candidati italiani per gli EFA 2020

Martin Eden di Pietro Marcello - film europeo



Pietro Marcello - regista europeo

Elio Germano - attore europeo per Volevo nascondermi di Giorgio Diritti

Luca Marinelli - attore europeo per Martin Eden

Fabio D'Innocenzo e Damiano D'Innocenzo - sceneggiatore europeo per Favolacce

Pietro Marcello e Maurizio Braucci - sceneggiatore europeo per Martin Eden.

Pepito Produzioni, la società di Agostino e Giuseppe Saccà, che ha prodotto il primo film dei fratelli D'Innocenzo, La terra dell'abbastanza, e coprodotto Favolacce, Orso d'argento a Berlino per la miglior sceneggiatura originale, ha rilasciato, tramite Giuseppe Saccà la seguente dichiarazione:

“Siamo entusiasti che il talento di questi due ragazzi sia stato nuovamente riconosciuto, come pure crediamo che il lavoro della squadra Pepito abbia saputo in modo unico accendere una luce e accompagnare per mano Damiano e Fabio.”

A noi fa piacere che venga riconosciuto il talento di tutti questi giovani talenti e auguriamo loro di portare a casa qualche premio quando verranno annunciati i vincitori, in una cerimonia virtuale da Berlino, il prossimo 12 dicembre. Qua sotto vi riproponiamo i trailer dei film candidati a vario titolo.

Favolacce: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD

Martin Eden: Il Trailer Ufficiale del Film - HD