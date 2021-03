Agente Speciale 117, in arrivo in Italia la trilogia del Bond alla francese interpretato da Jean Dujardin

News Cinema

I Wonder Pictures distribuirà da luglio a settembre prossimo i due storici film parodistici francesi di spionaggio, Agente Speciale 117, insieme al nuovo diretto da Nicolas Bedos. Protagonista sempre Jean Dujardin.

A distanza da alcune settimane dalla chiusura dell'edizione digitale della Berlinale 2021, I Wonder Pictures annuncia, "rimarcando la centralità dell’uscita in sala, l’acquisizione di tre nuovi titoli. Dopo il successo di critica e di pubblico de La Belle Époque, I Wonder Pictures porta in Italia il nuovo film di Nicolas Bedos, Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera, produzione da 19 milioni di budget.

Con l’occasione, la società di distribuzione bolognese ha acquisito anche i diritti di distribuzione dei due precedenti episodi ancora inediti in Italia, delle parodie di culto in Francia: Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo e Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio. Stesso protagonista nei panni dell’Agente Speciale 117, Jean Dujardin, e stessa regia, Michel Hazanavicius.

"I Wonder Pictures è orgogliosa di ripartire dopo le chiusure dei cinema per la pandemia Covid-19 portando in sala rispettivamente il 1 luglio e il 29 luglio i primi due episodi, in attesa di vedere sul grande schermo il 30 settembre Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera."

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo (OSS 117: Le Caire, nid d’espions) di Michel Hazanavicus (99’)

Egitto, 1955. Il Cairo è un vero covo di spie. Tutti diffidano di tutti, tutti complottano contro tutti: gli inglesi, i francesi, i sovietici, la famiglia del deposto Re Farouk che lotta per riconquistare il suo trono, e le Aquile di Cheope, una setta religiosa assetata di potere. Il presidente della Francia, René Coty, invia la sua arma principale per mettere ordine in questa bolgia prima che si scateni l'inferno. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117… al servizio della Repubblica.

Primo capitolo della nuova saga dedicata all’Agente Speciale 117, Missione Cairo vede riuniti sul set Michel Hazanavicius, Jean Dujardin e Bérénice Bejo, tutti protagonisti del successo di The Artist.

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio (OSS 117: Rio ne répond plus) di Michel Hazanavicus (100’)

Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117, è la spia francese considerata dai suoi superiori la migliore in servizio. Nel 1967 viene mandato in missione a Rio de Janeiro, per trovare un ex gerarca nazista di alto rango fuggito in esilio in Sud America al termine della Seconda Guerra Mondiale. La sua indagine movimentata lo porta in tutto il Brasile, da Rio a Brasilia fino alle cascate dell'Iguazú, accompagnato da un affascinante agente del Mossad, anche lei sulle tracce del criminale tedesco. Incredibili avventure e un’affascinante storia d'amore si alterneranno in questo secondo capitolo della saga, sempre con i Premi Oscar® Michel Hazanavicius alla regia e Jean Dujardin nei panni dell’Agente Speciale 117.