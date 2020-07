Aftershock: Eli Roth e la storia quasi vera del terremoto in Cile del 2010

News Cinema

Scritto, prodotto e interpretato da Roth, e diretto da Nicolás López, Aftershock è un disaster horror che è nato, forse, per amore.

Era il 2012 ed Eli Roth, uno dei nomi di punta del cinema horror contemporaneo, si concedeva una trasferta in Cile per produrre, interpretare e co-sceneggiare col regista un disaster horror dal titolo Aftershock, diretto da Nicolás López.

La trama di Aftershock

Dopo un doloroso divorzio, lo statunitense Gringo parte per una vacanza in Cile con gli inseparabili amici Pollo e Ariel. Lì, alla ricerca di divertimento e di avventure facili, conoscono tre ragazze: le due sorelle Monica e Kylie, americane come loro, e la loro amica russa Irina. Tutti insieme, decidono di andare a Valparaiso dove li attende un party che promette di essere imperdibile.

Mentre si stanno divertendo in una discoteca sotterranea, un violento terremoto colpisce la zona, provocando crolli e devastazioni, e bloccando la possibilità dei ragazzi di riuscire a raggiungere l'esterno e la superficie. Tra mille difficoltà riusciranno a emergere dalla loro prigione sotterranea, ma quello che troveranno di fronte a loro sarà quasi peggiore della distruzione causata dal terremoto.

Il trailer di Aftershock

Il vero terremoto del 2010 in Cile

La trama di Aftershock prende spunto dal vero, terribile terremoto che ha colpito il Cile alle 3:34 del mattino del 27 febbraio 2010. Con epicentro situato a circa un centinaio di chilometri al largo della costa del Maule, il terremoto ha avuto una magnitudo momento di 8,8: per dare un'idea, si è trattato di un sisma dalla forza 30mila volte maggiore rispetto a quello dell'Aquila del 2009, così potente da aver causato, come appurato dagli scienziati della NASA, uno spostamento di 2,7 millisecondi di arco (circa 8 centimetri) dell'asse di rotazione della Terra. A seconda delle zone, il terremoto è arrivato anche al IX grado della scala Mercalli sul territorio cileno.

Oltre a danni gravissimi agli edifici (molti dei quali crollati completamente) e alle vittime (che sono state attorno alle cinquecento), il terremoto ha avuto come conseguenza alcuni giorni di totale caos sociale, e il governo ha ordinato il coprifuoco in alcune aree per evitare saccheggi e disordini.

È stato questo aspetto in particolare, più della catastrofe sismica in senso stretto, a spingere López a pensare e realizzare questo film con l'aiuto di Roth: l'idea è nata infatti proprio durante una conversazione in cui il regista cileno raccontava all'americano di questo caos sociale nelle ore successive al sisma.

Un set galeotto per Eli Roth e Lorenza Izzo

Ma cosa ha spinto davvero Eli Roth, uno dei nomi più importanti del panorama horror internazionale, a impegnarsi in un film come Aftershock?

C'è un fondato sospetto che c'entrino l'amicizia dell'americano con López, ma forse ancora di più l'amore per la bella modella e attrice cilena Lorenza Izzo, che nel film interpreta il ruolo di Kylie.

La Izzo aveva recitato con López in due film intitolati Qué pena tu boda e Qué pena tu familia, ed è stato il cileno a presentarla a Roth. Tra i due è nata subito una storia d'amore sfociata nel 2014 in un matrimonio. Oltre che aver recitato assieme in questo Aftershock, Roth e Izzo hanno lavorato assieme in The Green Inferno (di cui Izzo era la protagonista Justine), Knock Knock (dove l'attrice era la ragazza che con Ana De Armas seduceva il povero Keanu Reeves) e Il mistero della casa del tempo (dove la Izzo interpretava Mrs. Barnavelt). Lorenza Izzo è stata anche Francesca Capucci, l'attrice italiana che sposava il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio in C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino, grande amico di Eli Roth.

Roth e Izzo hanno però presentato istanza di divorzio nell'estate del 2018 e lo hanno completato nel 2019.