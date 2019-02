After: un nuovo trailer speciale per San Valentino

Nel giorno di San Valentino arriva un nuovissimo trailer di un film che parla d'amore e in cui, come spesso succede, soprattutto quando ci sono di mezzo la giovane età con i suoi repentini cambiamenti e un passato da nascondere, i problemi rischiano di far naufragare la passione. After, che è diretto da Jenny Gage, al suo esordio alla guida di un lungometraggio per il cinema, è tratto da una saga best seller scritta da Anna Todd che ha venduto in Italia più di 1.300.000 copie. Nata sulla piattaforma Wattpad come fanfiction dedicata ad Harry Styles degli One Direction, è stata poi pubblicata in formato cartaceo. Composta di 5 capitoli, a cui si sono aggiunti un pequel e 4 spinoff, vede protagonisti la ragazza acqua e sapone Theresa Young detta Tessa e il bel tenebroso Hardin Scott, tutto piercing e tatuaggi. All'inizio si detestano cordialmente, ma poi Cupido scocca la sua freccia ed è amore incondizionato, almeno fino a quando un terribile segreto che Hardin nasconde compromette la relazione.

<a data-cke-saved-href="https://www.comingsoon.it/film/after/54940/video/?vid=31161" href="https://www.comingsoon.it/film/after/54940/video/?vid=31161">After: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

In After, che dalle immagini promozionali sembra un film vibrante e con un vago sapore di thriller, Tessa e Hardin sono interpretati rispettivamente da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. La prima, che è la sorella minore di Katherine Langford (Tuo, Simon) la ricordiamo nella serie tv Wolf Creek, mentre il secondo è stato il piccolo Tom Riddle in Harry Potter e il Principe Mezzosangue. After uscirà l'11 aprile distribuito da 01 Distribution.