After The Wedding: Julianne Moore e Michelle Williams nel trailer del remake del fllm di Susanne Bier

Nel 2007 il film di Susan Bier Dopo il matrimonio venne candidato all'Oscar come miglior film straniero, rivelando al mondo il nome della regista e quello dell'interprete Mads Mikkelsen. Ora un remake in lingua inglese del film, After The Wedding, diretto da Bart Freundlich e a generi cambiati, con Julianne Moore e Michelle Williams, arriverà nei cinema americani il 9 agosto.

Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival dove ha ricevuto ottime critiche. Qua a ricoprire il ruolo di Mikkelsen è Michelle Williams, nei panni di un'operatrice sociale che torna in America dall'India per ottenere dei finanziamenti per un orfanotrofio di Calcutta da parte di una ricca benefattrice. Questa la sinossi, per chi non ricordasse l'originale:

Isabel vola a New York per incontrare la plurimilionaria Theresa (Moore), che la invita a restare alle nozze della figlia. Sperando di ottenere il finanziamento, Isabel acconsente, ma dopo aver incontrato il marito di Theresa (Billy Crudup) e sua figlia (Abby Quinn) si rende conto che c'è in gioco qualcosa di diverso in questa missione e che l'invito non è stato casuale. L'uomo è infatti il suo grande amore del passato.