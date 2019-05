After: il sequel si farà, arriva la conferma da Cannes.

La notizia arriva dal mercato di Cannes: la Voltage Pictures ha inserito il sequel di After nella lista di titoli per le vendite internazionali. Sembra dunque confermato che ci sarà un secondo capitolo per le avventure romantiche di Tessa e Hardin, personaggi che saranno nuovamente interpretati da Josephine Langford ed Hero Fiennes Tiffin.

Tratto dal primo romanzo della serie young adult di Anna Todd, il primo After ha ottenuto incassi di rilievo in molti paesi, aprendo al primo posto nella classifica degli incassi in ben diciassette di essi. Costato soltanto 14 milioni di dollari, il lungometraggio ha incassato ben quattro volte tanto in tutto il mondo, e deve ancora uscire in Australia.

L’adattamento cinematografico era stato scritto da Susan McMartin, mentre della sceneggiatura del secondo capitolo si occuperà la stessa Anna Todd insieme a Mario Celaya. Non ci sono invece ancora conferme riguardo il ritorno dietro la macchina da presa della regista del primo After, Jenny Gage.

Uscito nel 2014, il romanzo della trentenne Todd è subito diventato uno dei più letti dai giovani. Molti hanno paragonato la serie di libri di After a quella di Cinquanta sfumature di grigio scritta da E.L. James. Una versione ovviamente più adatta a lettori di giovane età.