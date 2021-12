After 4: il teaser trailer italiano del nuovo film sulla storia d'amore tra Tessa e Hardin

News Cinema

Arriverà nel 2022 il quarto capitolo della saga di After. Non sappiamo precisamente quando, né se in sala o in streaming, ma intanto possiamo vedere il teaser trailer italiano di After 4.

"Pensavo che ci amassimo come in un romanzo e che, per quanto difficile fosse, saremmo sopravvissuti per raccontarne il finale" dice la voce italiana di Tessa, che appartiene alla doppiatrice Joy Saltarelli, nel nuovo teaser trailer italiano di After 4. Non sappiamo ancora se il quarto conclusivo della saga di Anna Todd uscirà nelle sale o andrà direttamente su un servizio streaming, così come è accaduto per After 3 che ha debuttato su Amazon Prime Video lo scorso ottobre. Intanto la Leone Film Group che detiene i diritti della saga per l'Italia ha diffuso il primo teaser trailer di After 4 che potete vede qui sotto.

Il teaser trailer italiano di After 4