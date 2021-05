After 3: trailer e complicazioni del terzo e quarto film della saga di Tessa e Hardin

News Cinema

I sequel della saga di After hanno subito complicazioni dovute alla pandemia. La produzione ha dovuto spostare le riprese in Bulgaria e sostituire alcuni attori.

Chissà la saga di After quanto resterà nella memoria degli sfegatati fan che oggi la seguono con sentimento, ardore e passione, gli stessi ingredienti della storia tra i due protagonisti Tessa e Hardin. Scritta da Anna Todd come fan-fiction su Harry Styles degli One Direction e caricata online sulla piattaforma Wattpad, la serie è stata successivamente pubblicata in formato cartaceo in 35 paesi e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie. Inevitabile la trasposizione cinematografica che sta continuando a mietere consensi tra il giovane pubblico che si immedesima anima e corpo nei personaggi interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. After ha incassato nel 2019 al box office italiano più di 6 milioni di euro. After 2, uscito a settembre 2020 in quella finestra di tempo in cui le sale cinematografiche hanno lavorato attivando i rigidi protocolli sanitari , è riuscito a raccogliere oltre 4 milioni di euro.

I sequel di After: complicazioni per After 3 e 4 con sostituzione di alcuni attori

Proprio a causa della pandemia, la produzione è stata costretta a fare una drastica scelta. Le riprese di After 3 e After 4, i cui titoli originali sono After We Fell e After Ever Happy, sono state spostate in Bulgaria e sono attualmente in corso. I primi due film erano stati girati ad Atlanta negli Stati Uniti, ma per non incappare in troppi rinvii che sarebbero pesati economicamente, è stato di deciso trasferire la produzione nei Nu Boyana Film Studios di Sofia dove le necessarie scenografie sono state costruite per assecondare l'ambientazione della storia. I due sequel sono girati uno dietro l'altro senza sosta. Queste e altre complicazioni hanno coinvolto alcuni attori che non saranno presenti nei sequel: Selma Blair, Shane Paul McGhie e Candace King non interpretano più Carol Young, Landon Gibson e Kimberly. I tre attori sono stati sostituito, rispettivamente, da Mira Sorvino, Chance Perdomo e Arielle Kebbel.

After 3 uscirà nei cinema il 1 settembre 2021, After 4 arriverà nel 2022. Qui sotto il trailer di After 3.