After 3: Tessa e Hardin sempre più hot, arrivano nei cinema il 1 settembre

News Cinema

After 3 ha finalmente una data di uscita: il 1 settembre 2021. La nuova avventura di Tessa e Hardin si annuncia particolarmente bollente, come rivela anche un poster nuovo di zecca.

Finalmente sappiamo quando l'attesissimo After 3 invaderà le nostre sale. La data ufficiale è il 1 settembre. Il terzo capitolo della saga best-seller di Anna Todd ci delizierà dunque a fine estate, come annunciano con felicità e orgoglio Leone Film Group e Rai Cinema. Diretto da Castille Landon e sceneggiato da Sharon Soboil, il film vede protagonisti Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Chance Perdomo, Stephen Moyer e Mira Sorvino. Con la notizia del debutto nei cinema, è arrivato anche il nuovo teaser poster, che è molto molto hot. Abbiamo anche la prima foto ufficiale.

La saga di After, è nata come come fanfiction su Harry Styles degli One Direction sulla piattaforma Wattpad, ed è stata poi pubblicata in formato cartaceo in 35 paesi e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie. Il primo film, After, è uscito nel 2019 e ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano. After 2 è uscito in sala il 2 settembre 2020 e ha superato i 4 milioni di euro.

After 3 è tratto dai romanzi "After 3 - Come mondi lontani" e "After 4 - Anime Perdute": in Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali. "After We Fell", terzo romanzo originale, è stato pubblicato in due parti: "Come mondi lontani" e "Anime Perdute". Al centro della storia ci sono sempre Tessa e Hardin, e questa è una breve sinossi ufficiale:

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.