After 3 non esce al cinema: il terzo film della saga andrà direttamente in streaming

La Leone Film Group ha deciso di rendere disponibile per il noleggio streaming After 3 senza passare dalla sala cinematografica.

Sentimento, ardore e passione sono gli elementi portanti della saga di After, seguita con altrettanto sentimento, ardore e passione da parte della nutrita schiera di fan. I teenager italiani si immedesimano anima e corpo in Tessa e Hardin, i personaggi interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin, ma per continuare a vivere la loro storia dopo After e After 2 questa volta non dovranno andare al cinema. La Leone Film Group che ha acquistato la serie di film per il nostro paese, ha deciso di non usufruire del servizio di 01 Distribution per mandare After 3 nelle sale il 1° settembre 2021 come inizialmente previsto. La società ha ritenuto più opportuno rendere disponibile il film sulle piattaforme streaming che offrono il servizio di acquisto o noleggio per la visione domestica.