After 3: il teaser italiano del nuovo capitolo del dramma sentimentale di culto

News Cinema

Un serie di romanzi fra erotismo e sentimenti, quella di After, e gli adattamenti per il cinema non sono da meno. Vi presentiamo il teaser trailer italiano di After 3, ad alto tasso erotico.

L’amore è bello se è tormentato, soprattuto per chi se lo gusta da spettatore in una storia, prima sviluppata in un romanzo, originariamente nato come fanfiction su Harry Styles degli One Direction, e poi diventato una saga per il cinema fra erotismo e dramma. Stiamo parlando di After, creato dalla penna di Anna Todd, che ha sceneggiato anche questo terzo capitolo. Come mondi lontani era il sottotitolo del libro, di cui vi presentiamo un primo imperdibile teaser trailer ad alto tasso erotico.

Naturalmente tornerà la storia d’amore contrastata fra Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin). Una curiosità, il terzo e il conclusivo quarto capitolo sono stati girati l’autunno scorso, in contemporanea, in Bulgaria. In Italia, il terzo romanzo della versione originale inglese era stato diviso in due libri diversi, per cui la saga completa nelle nostre librerie è costituita da cinque romanzi, mentre i film rispetteranno la scansione originale in quattro parti.

After 3 sarà distribuito nel corso del 2021 da 01 Distribution

Il teaser trailer di After 3