After 3 esce al cinema in Spagna e Germania: quando e dove lo vedremo in Italia?

Questa settimana After 3 esce nelle sale spagnole e tedesche, ma in Italia quando lo vedremo in streaming?

È più che comprensibile il disappunto dei numerosi fan italiani della saga romantico-bollente di Anna Todd. Il nuovo adattamento cinematografico After 3 è in uscita al cinema questa settimana in due maggiori paesi europei. Il 2 settembre il film che prosegue la narrazione della storia d'amore di Tessa e Hardin, sbarca in Germania con il titolo scelto dalla distribuzione tedesca: After Love. Il 3 settembre invece è il turno dei fan residenti in Spagna che aspettano il film con il titolo After. Almas Perdidas.

In Italia, così come in Francia e in Gran Bretagna, il film salterà la programmazione cinematografica. Il destino di After 3 (o se preferite di After We Fell che è il titolo originale) in questi tre paesi è legato ad Amazon Prime Video che ha acquistato dai rispettivi detentori dei diritti, l'esclusiva per la programmazione sul proprio servizio streaming. La disponibilità alla visione del film sul territorio italiano avverrà presumibilmente in contemporanea con gli altri due, ma ad oggi non c'è stato ancora un comunicato ufficiale sulla data. Prime Video ha già inoltrato le novità nel proprio catatalogo di film e serie per il mese di settembre e After 3 non compare nell'elenco. Ciò che si può ipotizzare è che essendo stata una recente acquisizione, annunciata poco meno di un mese fa, Prime Video non abbia avuto più spazi utili nel calendario di settembre per aggiungere un titolo così importante. Ottobre 2021 sarà probabilmente il mese giusto per il lancio di After 3 sul servizio streaming.



